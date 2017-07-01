Россия и Вьетнам договорились расширять сотрудничество в сфере туризма

Россия и Вьетнам договорились расширять сотрудничество в сфере туризма, в том числе за счет увеличения числа прямых рейсов и упрощения условий для взаимных поездок, говорится в совместном заявлении двух стран по итогам государственного визита во Вьетнам президента РФ Владимира Путина.

«Россия и Вьетнам с удовлетворением констатировали устойчивый рост числа прибывающих во Вьетнам российских туристов и высказались за дальнейшее расширение сотрудничества в сфере туризма, в том числе за счет увеличения числа прямых регулярных и чартерных авиарейсов между двумя странами и упрощения условий для взаимных поездок граждан», - говорится в документе, который цитирует «Интерфакс».

В нем также подчеркивается, что стороны продолжат обсуждение миграционных вопросов, обеспечение благоприятных условий для проживания, работы и учебы граждан России во Вьетнаме и граждан Вьетнама в России.

В свою очередь, Владимир Путин в своем заявлении для СМИ по итогам визита отметил, что россияне с удовольствием посещают вьетнамские курорты, чему заметно способствует наличие прямого авиасообщения между двумя нашими странами.

«Отмечу, что в прошлом году начались рейсы во Вьетнам из Иркутска и в нынешнем году – регулярные рейсы по маршруту Москва – Хошимин», - сказал президент.

Владимир Путин ранее отметил, что увеличение числа прямых авиарейсов между РФ и Вьетнамом увеличило бы турпоток.

«Углублению взаимопонимания между нашими народами, безусловно, способствует туризм. Вьетнам давно стал одним из популярных мест отдыха россиян, а вьетнамских граждан всегда привлекали достопримечательности нашей страны.

Активизации встречных турпотоков способствовало бы увеличение числа прямых авиарейсов», - написал он в своей статье, опубликованной в среду в официальном издании ЦК Компартии Вьетнама «Нянзан» «Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем».

Вьетнамцам надо увеличить срок пребывания в России по электронной визе, сообщил также президент РФ.

"Вьетнамские друзья увеличили срок пребывания российских граждан на территории Вьетнама. То же самое должны сделать мы", - сказал г-н Путин в четверг на встрече с выпускниками советских и российских вузов.

Г-н Путин напомнил, что сейчас вьетнамские граждане имеют право оформлять электронные визы, но они дают возможность пребывать только 16 суток на территории России.

"Сегодня министру иностранных дел сказал: мы этот срок увеличим - так же, как сделали вьетнамские друзья в отношении граждан РФ, пребывающих на территории вашей страны", - сказал он.

По данным Погранслужбы ФСБ РФ, в 2019 году Вьетнам посетили порядка 600 тыс. россиян.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в среду сообщил, что в 2023 году турпоток во Вьетнам вырос в три раза по сравнению с 2022 годом благодаря запуску прямых рейсов.

/TOURBUS.RU