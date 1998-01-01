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«Винные дороги России» объединят интересы турбизнеса и виноделов

Объявлено о старте новой номинации в сфере винного туризма «Винные дороги России» в рамках Всероссийской премии Russian Wine Awards

19 июня в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная развитию винного туризма и старту пятой независимой всероссийской премии винных карт Russian Wine Awards.

На презентации было объявлено о запуске проекта «Винные дороги России». Это новая номинация в рамках премии RWA, посвященной развитию ресторанного рынка и индустрии гостеприимства. Russian Wine Awards – премия, где независимое жюри определяет лучшие винные карты ресторанов.

Участниками прошедшей, четвертой RWA стали более 450 ресторанов и винных баров из разных городов России и СНГ. В этом году к участию в премии присоединятся винодельни.

Новая номинация «Винные дороги России» создана для объединения интересов турбизнеса и винного рынка, а также для поощрения виноделен, которые развивают традиции гостеприимства и туристическую привлекательность юга России.

В ходе совместной работы винодельческих хозяйств и экспертов туриндустрии будет проведена оценка туристической инфраструктуры и услуг на объектах винного туризма и определены хозяйства, которые получат статус участника проекта «Винные дороги России». Победитель номинации получит специальное предложение на развитие бизнеса.

«Новая номинация позволит сообществу организаторов мероприятий получить достоверную информацию о существовании и развитии винных кластеров, о новых маршрутах для создания уникального турпродукта для МАЙС и делового туризма», - отметила член жюри, исполнительный директор АНО «Проектный офис индустрии организации мероприятий (MICE)», лауреат Премии Правительства России в области туризма за 2023 год Наталья Евневич.

К участию в номинации «Винные дороги России» приглашаются все российские винодельческие хозяйства, которые заинтересованы в развитии туризма на своей территории.

«Важно синхронизировать развитие туризма как одного из крупнейших национальных проектов страны и задачу развития российского виноделия, – подчеркнула член Экспертного совета Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, координатор проекта «Винные дороги России» Елена Порман.

– Специально для новой номинации совместно с экспертами туриндустрии создана система оценки объектов винного туризма по 38 параметрам, разделенным на несколько блоков, включая уровень развития инфраструктуры, услуги для гостей, организацию продаж товаров и услуг, продвижение и принципы устойчивого развития».

В жюри номинации «Винные дороги России» вошли: главный редактор Russian Traveler Иван Васин, исполнительный директор АНО «Проектный офис индустрии организации мероприятий (MICE)», лауреат Премии Правительства России в области туризма за 2023 год Наталья Евневич, генеральный директор туроператора «Ривьера», руководитель комиссии РСТ по винному туризму Бэлла Тарасова, редактор Simple Wine News Валерия Труфакина и старший вице-президент, руководитель блока «средний и малый бизнес» ПСБ Александр Чернощекин.

Проведение номинации «Винные дороги России» поддерживают: Комитет по устойчивому развитию туризма Делового центра СНГ, Научно-образовательный консорциум «Устойчивый туризм», Правительство Севастополя, Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, Агентство по туризму Ростовской области, Туристический портал Крыма, проект «Терруар Севастополь», ОСИГ, РСТ, Гастрономическая карта России, Проектный офис MICE. Инфопартнерами номинации выступают Rata-News, ИД «Турбизнес», Международная туристическая выставка «Интурмаркет».

Генеральный спонсор премии Russian Wine Award – ПСБ.

Спонсор премии Russian Wine Award – Chef&Sommelier.

Инфопартнеры – «РБК-Вино», «Газета.ру», «Правила жизни», «Сысоев.FM», Simple Wine News, Euromag.ru, «Лента.ру», «Провина.ру», Wine Weekly, Wine it, «Российская ассоциация сомелье», Chef.ru, Vino.ru, «Вино и люди».

Подать заявку на участие в премии RWA и в номинации «Винные дороги России» можно на сайте https://ruswineawards.ru/ до конца августа.

На сайте также размещена подробная информация о правилах участия и о членах жюри.

Телеграм-канал: t.me/wineawards

По вопросам премии RWA и номинации «Винные дороги России» – ruswineawards@yandex.ru