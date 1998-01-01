|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
20 июня
Анапу, Геленджик и Сочи связала новейшая «Комета»
Морское судно на подводных крыльях нового поколения «Комета 120М» начало регулярные рейсы между черноморскими курортами
С 9 июня стартовало регулярное морское пассажирское сообщение на «Комете 120M» между Анапой, Геленджиком и Сочи, - рассказал организатор проекта, генеральный директор ООО «Курорт» Василий Дьяченко.
По словам г-на Дьяченко, такой вид транспорта курсировал по морям и рекам нашей страны еще в советское время. В СССР выпустили около сотни таких кораблей, часть из которых пошла на экспорт. Это было сравнительно небольшое - 35 метров в длину и 11 метров в ширину быстроходное судно, предельная скорость которого составляла 60 километров в час.
Вместимость варьировалась в зависимости от модификаций, но в среднем составляла 120 пассажиров.
Современный аналог советских «Комет» - морское пассажирское судно на подводных крыльях нового поколения «Комета 120М» (проект 23160), предназначен для скоростных перевозок пассажиров в салонах, оборудованных креслами авиационного типа
Новый маршрут от Анапы до Сочи обеспечивает транспортную доступность основных курортов Краснодарского края и дает возможность гостям и жителям Анапы без пересадок за минимальное время добираться в ближайший действующий аэропорт.
«Комета» будет совершать по одному рейсу ежедневно из Сочи и Анапы с остановкой в Геленджике. Отправление из Сочи в 6:45, из Анапы в 13:45. Время в пути составит от 6 до 7 часов. Цена билетов варьируется от 2 500 рублей до 7 000 рублей в зависимости от маршрута. Также предусмотрены детские тарифы.
«Объединение курортных городов морским путем скоростными кометами - это безусловно успешная альтернатива для жителей и туристов Краснодарского края, особенно в условия загруженности автомобильных трасс. Такой способ позволяет комфортно и безопасно добраться до места назначения.
Анапа, Геленджик и Сочи самые популярные города-курорты, и транспортная доступность к ним выходит на первый план из-за временных ограничений в работе аэропортов.
/TOURBUS.RU
Фото: ООО «Курорт»
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72