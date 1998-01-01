Новости Анапу, Геленджик и Сочи связала новейшая «Комета» Морское судно на подводных крыльях нового поколения «Комета 120М» начало регулярные рейсы между черноморскими курортами

С 9 июня стартовало регулярное морское пассажирское сообщение на «Комете 120M» между Анапой, Геленджиком и Сочи, - рассказал организатор проекта, генеральный директор ООО «Курорт» Василий Дьяченко. По словам г-на Дьяченко, такой вид транспорта курсировал по морям и рекам нашей страны еще в советское время. В СССР выпустили около сотни таких кораблей, часть из которых пошла на экспорт. Это было сравнительно небольшое - 35 метров в длину и 11 метров в ширину быстроходное судно, предельная скорость которого составляла 60 километров в час. Вместимость варьировалась в зависимости от модификаций, но в среднем составляла 120 пассажиров. Современный аналог советских «Комет» - морское пассажирское судно на подводных крыльях нового поколения «Комета 120М» (проект 23160), предназначен для скоростных перевозок пассажиров в салонах, оборудованных креслами авиационного типа Новый маршрут от Анапы до Сочи обеспечивает транспортную доступность основных курортов Краснодарского края и дает возможность гостям и жителям Анапы без пересадок за минимальное время добираться в ближайший действующий аэропорт. «Комета» будет совершать по одному рейсу ежедневно из Сочи и Анапы с остановкой в Геленджике. Отправление из Сочи в 6:45, из Анапы в 13:45. Время в пути составит от 6 до 7 часов. Цена билетов варьируется от 2 500 рублей до 7 000 рублей в зависимости от маршрута. Также предусмотрены детские тарифы. «Объединение курортных городов морским путем скоростными кометами - это безусловно успешная альтернатива для жителей и туристов Краснодарского края, особенно в условия загруженности автомобильных трасс. Такой способ позволяет комфортно и безопасно добраться до места назначения. Анапа, Геленджик и Сочи самые популярные города-курорты, и транспортная доступность к ним выходит на первый план из-за временных ограничений в работе аэропортов.

Дополнительное сообщение между городами дает возможность без пересадок добраться в единственную сейчас действующую воздушную гавань юга России.



Большая загрузка рейсов говорит о том, что маршрут восстребован, а морских судов мало. Поэтому необходимо это иметь ввиду и покупать билеты заранее.

Круглосуточная продажа билетов производится на официальном сайте оператора накомете.рф. Глубина продаж - на неделю вперёд.

Билеты также можно приобрести в кассах, расположенных на территории морских портов Сочи, Анапы и центрального причала Геленджика", - отметил г-н Дьяченко.



Спрос на отдых на Черноморском побережье в начавшемся высоком сезоне заметно вырос, – рассказал также Василий Дьяченко. Радует рост спроса и в Сочи, и в Анапе, и особенно в Крыму, где объемы бронирования, благодаря загруженности других черноморских курортов и возможности раннего заказа ж/д-билетов, увеличились на 50% по сравнению с прошлым годом. /TOURBUS.RU Фото: ООО «Курорт»

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