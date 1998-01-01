Россия — крупнейший въездной рынок для эмирата Рас-эль-Хайма

Для Рас-эль-Хаймы, одного из семи эмиратов ОАЭ, Россия – крупнейший въездной туристический рынок,к сообщил исполнительный директор департамента по развитию туризма эмирата Иад Расбей на пресс-конференции в Москве, - сообщает сегодня РСТ.

«В прошлом году турпоток из России увеличился на 80%. За первые четыре месяца 2024 года его рост составил 10% по сравнению с прошлым годом. На Россию приходится 30% всего въездного потока в эмират, это первый и крупнейший рынок для нас», – отметил Иад Расбей.

Эксперт полагает, что среди причин популярности Рас-эль-Хаймы у россиян – более мягкий климат, поскольку это самый северный и самый зеленый эмират, там хорошие пляжи и море, а также большое число отелей all inclusive.

«Но все это есть во многих других странах. Есть Турция, которая чрезвычайно популярна у россиян летом. Значит, нам удалось создать такой турпродукт, который очень подходит российским туристам.

И именно он, помимо климата, чистых бесконечных пляжей, качественных отелей и атмосферы релакса, притягивает гостей из вашей страны. Подавляющее большинство российских туристов приезжает в эмират с помощью туроператоров – Coral, Anex, Space Travel, «Русский Экспресс», а также специализирующихся на сегменте luxury, например, «Арт-Тур», «Содис» и другие», – сказал представитель эмирата.

В прошлом году Рас-эль-Хайма приняла 1,2 млн иностранных туристов, что на 8% больше уровня 2022 года, когда был достигнут допандемийный показатель турпотока.

Помимо России в топ-5 ведущих въездных рынков входят Великобритания, Германия, Казахстан и Индия.

«Наша цель – достичь потока в 3,5 млн туристов к концу этого десятилетия. Таким образом, мы намерены в течение ближайших семи лет фактически утроить нынешний объем. Соответственно нам нужно развиваться как туристическому направлению, строить отели, создавать новые точки притяжения туристов.

Все это мы будем делать, сохраняя свою самобытность, непохожесть на другие эмираты, оберегая свою нетронутую природу и естественное окружение. Я видел немало стран, пострадавших от овертуризма, а также тех, кто полностью потерял свою идентичность из-за большого числа туристов. Всего этого мы избегаем», – рассказал г-н Расбей.

Эксперт отметил также хорошее авиасообщение со многими городами России: «Между нашими странами летают авиакомпании air Arabia, Fly Dubai, российские S7 и «Аэрофлот». От нашего эмирата всего 30 минут до аэропорта в Шардже и 45 минут до Дубайского международного аэропорта. До 2022 года было много чартерных рейсов из России в Рас-эаль-Хайму, и мы сейчас с коллегами прикладываем усилия, чтобы их возобновить. Но важно, что у нас есть прямое сообщение.

Чтобы нарастить поток, как мы планируем, до 3,5 млн, с такими важными рынками, как Россия, прямые полеты просто необходимы».

В прошлом году ОАЭ приняли более миллиона российских туристов. Значительная часть этого потока, по словам эксперта, – транзитные пассажиры и те, кто приезжал с целью бизнеса. Число «чистых» туристов составило порядка 800 тыс.

«На Рас-эль-Хайму приходится 25% от всего въездного российского потока в Арабские Эмираты. Это высокий показатель, учитывая очень небольшие размеры нашего эмирата. При этом у нас 8 тыс. гостиничных номеров, большинство из которых luxury-уровня. Для сравнения, в Дубае – 150 тыс. номеров, в Абу-Даби – 35 тыс.

В отличие от ОАЭ в целом, в Рас-эль-Хайму едут только туристы, потому мы не транзитный и не деловой хаб. Тем ценнее та доля, которую мы занимаем в общем объеме въезда россиян в ОАЭ», – заключил представитель эмирата.

/TOURBUS.RU







