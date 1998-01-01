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«Островок»: Апарт-отели - на пике популярности в начале лета

В этом месяце на апартаменты и апарт-отели приходится каждое третье бронирование России

Популярность апарт-отелей и апартаментов для отдыха в начале лета заметно растет. Так, в июне 2024 года на апартаменты и апарт-отели приходится каждое третье бронирование по стране (32%).

Такую тенденцию отмечают специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», которые проанализировали бронирования российских туристов на июнь и выяснили, как изменились их предпочтения при планировании поездок.

Специалисты отмечают, что доля апартаментов в структуре бронирований растет из года в год: в 2023 году она насчитывала 27%, а в 2022 году – 22%.

Примечательно, что в некоторых регионах на такие объекты размещения приходится почти половина от всех бронирований – в основном это направления для экскурсионного отдыха.

В Калининградской области на апартаменты и апарт-отели приходится 64% от всех бронирований, в Новосибирской области – 46%, в Татарстане – 47%, в Санкт-Петербурге – 43%.

Кроме того, как отмечают специалисты Островка, в российских апартаментах и апарт-отелях в начале лета наблюдается самый высокий рост числа бронирований по сравнению с другими типами объектов – на 27% относительно прошлого года.

При этом самый значительный скачок спроса на такое размещение отмечается в Приморском крае, где объемы бронирований выросли почти в три раза относительно прошлого июня, а также в Крыму – почти в два раза, в Татарстане, Нижегородской и Ростовской областях – в полтора раза.

В Краснодарском крае, Ставропольском крае, Калининградской области и Дагестане – спрос на апартаменты и апарт-отели увеличился в пределах трети.

Средняя стоимость забронированной ночи в российских апарт-отелях различной звездности на июнь составляет 5 800 рублей – на 18% выше, чем в прошлом году (4 900 рублей), в апартаментах – 5 000 рублей (+11%, 4 500 рублей).

Несмотря на растущую популярность апартаментов, самым востребованным типом размещения остаются гостиницы – на них приходится 51% от всех бронирований в июне. Намного реже туристы выбирают гостевые дома (12%), хостелы (4%), кемпинги, глэмпинги, виллы и коттеджи (1%).

В число самых популярных направлений по числу бронирований в июне входят Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Калининград, Анапа, Нижний Новгород, Геленджик, Зеленоградск, Махачкала.

Ряд направлений демонстрирует значительный рост числа бронирований: например, спрос на размещение во Владивостоке вырос на 32%, в Зеленоградске – на 24%, в Краснодаре – на 21%, в Екатеринбурге, Калининграде и Москве – на 15%.

Средняя стоимость забронированной ночи в объектах размещения по стране составляет 5 200 рублей, что на 17% выше прошлогодних значений (4 450 рублей).

Анита Гусич, руководитель пресс-службы сервиса «Островок», отмечает: «У апартаментов и апарт-отелей есть достаточно преимуществ, которые привлекают туристов, особенно в летний сезон.

Во-первых, благодаря наличию кухни в таких объектах путешественники могут значительно снизить расходы на питание в кафе и ресторанах, что особенно актуально в длительных поездках.

Во-вторых, площадь апартаментов зачастую больше, чем в гостиницах, и может включать несколько комнат – это удобно для туристов с детьми и отдыхающих большой компанией.

В-третьих, важную роль играет и ценовой фактор: апартаменты входят в число самых бюджетных форматов размещения на отдыхе».

/TOURBUS.RU