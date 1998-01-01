Дмитрий Чернышенко: Турпоток во Вьетнам вырос благодаря прямым рейсам в три раза

Туристический поток из России во Вьетнам в 2023 году вырос в три раза после запуска прямых рейсов в эту страну, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече заместителем главы правительства Вьетнама Чан Хонг Ха, - сообщает «Интерфакс».

«До пандемии COVID-19 Вьетнам ежегодно посещало свыше 500 тыс. граждан. Восстановлению и расширению турпотока будет способствовать увеличение числа прямых рейсов между Россией и Вьетнамом.

Уже видим первые результаты – запуск прямых авиаперелетов российскими авиакомпаниями летом 2023 года привел к росту турпотока в три раза по сравнению с 2022 годом», – цитирует его заявление пресс-служба.

Вице-премьер добавил, что важно устранять и другие преграды для свободного передвижения российских и вьетнамских туристов, создания комфортных условий поездок.

Он поблагодарил вьетнамскую сторону за продление срока безвизового пребывания во Вьетнаме для российских граждан с 15 дней до 45 дней.

«Со своей стороны Россия ведет работу по облегчению условий въезда и пребывания вьетнамских туристов в России. Так, с августа 2023 года заработала система получения гражданами Вьетнама электронных виз для въезда в Россию», - сказал он.

Г-н Чернышенко считает, что гражданам Вьетнама нужно активнее пользоваться этим инструментом и призвал власти страны информировать турбизнес Вьетнама о такой возможности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает, что увеличение числа прямых авиарейсов между РФ и Вьетнамом увеличило бы турпоток.

«Углублению взаимопонимания между нашими народами, безусловно, способствует туризм. Вьетнам давно стал одним из популярных мест отдыха россиян, а вьетнамских граждан всегда привлекали достопримечательности нашей страны. Активизации встречных турпотоков способствовало бы увеличение числа прямых авиарейсов», - написал он в своей статье, опубликованной в среду в официальном издании ЦК Компартии Вьетнама «Нянзан» «Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем».

По данным Погранслужбы ФСБ РФ, в 2019 году Вьетнам посетили порядка 600 тыс. россиян, которые прибывали в основном на чартерных рейсах.

Затем турпоток упал практически до нуля из-за ковидных ограничений и отмены прямых рейсов, а в прошлом году во Вьетнаме побывало 97 тыс. россиян.

/TOURBUS.RU