Travelline: ТОП-3 летних поездок россиян — Сочи, Петербург и Москва

При этом темпы роста бронирований на лето по сравнению с прошлым годом замедляются

В топ-3 самых востребованных у россиян регионов для летних поездок входят Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург. По данным единой платформы для отелей Travelline, на них приходится почти половина всех совершаемых бронирований объектов размещения. Доли внутри этой тройки распределяются примерно поровну.

В первую десятку по популярности также входят Московская область, Татарстан, Ростовская и Свердловская области – на каждый из этих регионов приходится в среднем 3-4% от общего объема бронирований. Замыкают десятку Крым, Нижегородская и Ярославская области с показателем менее 2% каждый.

Как следует из данных Travelline, которые публикует сегодня РСТ, Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург не только занимают примерно равные доли рынка, но и объемы продаж отелей в этих регионах выросли одинаково – на 22-25% по сравнению с прошлым годом. Хороший рост показывают Московская и Ростовская области – 31% и 30% соответственно.

Еще заметнее прибавил Крым (62%). При этом, если в отелях Краснодарского края цены на летние месяцы выросли в среднем на 20%, то в отелях Крыма – на 8-9%. Спрос на Севастополь растет медленнее полуострова в целом (23%).

Рост бронирований отелей Татарстана меньше, чем у других регионов в первой десятке, но он остается одним из лидеров благодаря большой доле в общем объеме заявок. Есть направления, которые сейчас бронируются гораздо активнее: например, Мурманская область прибавила по сравнению с прошлым годом 42%, Архангельская 47%, но их доля в общем объеме не достигает и 1%.

Правда, и здесь речь идет не о десятках, а сотнях тысяч туристов: например, Мурманская область приняла в прошлом году 670 тыс. туристов, в этом ожидается прирост не менее 20-30%.

Судя по статистике Travelline, темпы роста бронирований на лето по сравнению с прошлым годом замедляются. Если в марте-апреле число заявок в среднем по России выросло на 44%, то сейчас – на 21%. По всем наиболее востребованным регионам рост продолжается, но он заметно ниже весеннего уровня.

Так, показатель по бронированиям отелей в Краснодарском крае сейчас 28%, а был 49%, по Москве – 22% вместо 102%, Татарстана – 6% вместо 48%.

Это говорит о том, что на наиболее популярных направлениях объекты размещения на лето были в значительной степени раскуплены еще весной. Сейчас бронирования смещаются на осень, и цифры здесь по многим направлениям рекордные, - отмечают в РСТ.

Как сообщил накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко, правительство ожидает, что за летний сезон 2024 года по России будет совершено 44 млн турпоездок – около половины годового объема.

/TOURBUS.RU