Эксперты: Интерес к зарубежным детским языковым школам невысок

Программы обучения детей иностранным языкам за рубежом по-прежнему востребованы у родителей, но объемы продаж далеки от допандемийных. Среди причин туроператоры называют сложности с оформлением виз и отсутствие прямых перелетов в страны, где расположены языковые школы, - сообщает сегодня RTN.

«Спрос на такой продукт есть, но объем продаж далек от доковидных и не растет. В первую очередь, это связано с отсутствием прямых перелетов в страны, по которым ранее наблюдался наиболее высокий спрос.

Вторая причина – визовые сложности. Мы предлагаем образовательные туры для школьников и студентов в Великобританию, Швейцарию, Турцию и на Кипр, но делаем только индивидуальные программы – групповых заездов после 2020 года нет», – сообщила директор департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветта Вердиян.

По ее словам, сейчас образовательные туры – это программы, которые организуются под конкретного ребенка или семью, так как в большинстве случаев дети летят в сопровождении родителей или других родственников.

«Если говорить о том, куда можно поехать сейчас, то Великобритания и Швейцария уже недоступны, так как запись на визу только на июль, а документы оформляются месяц-полтора, а то и два. Остаются только безвизовая Турция, или Кипр, где с визами проще», – заметила г-жа Вердиян.

Директор центра обучения за рубежом Students International Игорь Мишуров считает, что сложности с визами – главное препятствие к поездкам на обучение.

«Создается впечатление, что визовые центры создают искусственный ажиотаж, ограничивая выдачу документов для большого количества студентов. Сейчас запись на визы для краткосрочных обучающих программ сродни штурму крепости: слотов выделяют крайне мало, оформляют долго – многие просто не успевают к началу обучения. При этом визовый центр, к примеру, Великобритании – полупустой, а запись идет на конец июля, и еще шесть-восемь недель рассматривают документы.

Еще и с платежами постоянная проблема, остались единичные банки, принимающие оплату для зарубежных школ», – пояснил он.

Эксперт уточнил, что на летние курсы центр отправит всего несколько десятков детей. С другой стороны, по его словам поток желающих изучать язык переориентируется на другие направления, напрмер Малайзию.

По словам генерального директора компании «Чайка-тур» Александра Турченко, продажи обучающих программ на лето в Германии уже закрыты, так как оформлять визы и покупать билеты нужно было еще в апреле.

«Мы отправляем ребят фактически только в одну языковую школу – в Баден-Вюртемберге, которая берет поручительство за детей при оформлении шенгена. В целом за лето отправим около десяти школьников – это мизерное количество по сравнению с прежними временами, но больше, чем в прошлом году.

Стоимость недельного обучения составляет около €1,3 тыс., минимальная продолжительность – две недели, но обычно едут на 3-4 недели. Летят, в основном, через Стамбул, билеты стоят чуть больше 100 тыс. рублей», – рассказал эксперт.

/TOURBUS.RU