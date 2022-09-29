Петербург ждет вьетнамских туристов

Делегация Северной столицы находится в Республике Вьетнам с рабочим визитом. Один из ключевых вопросов, которые обсуждается в рамках визита, – это развитие турпотока между городом на Неве и Вьетнамом. В частности, представители Санкт Петербурга встретились с руководством Департамента туризма провинции Кханьхоа и одной из крупнейших туристских корпораций.

Также, по приглашению Председателя народного совета этого вьетнамского региона Нгуен Тан Туана, члены делегации приняли участие в завершающих мероприятиях турвыставки International Tourism Ocean Fest 2024, собравшей около 400 тысяч участников – как из Вьетнама, так и иных стран мира.

«Согласно представленной Минэкономразвития России концепции продвижения туристского потенциала нашей страны, страны Юго-Восточной Азии входят в список приоритетных. В период до пандемии выездной поток туристов из азиатско-тихоокеанского региона рос ежегодно на 10%. И мы видим перспективы для увеличения числа гостей, прибывающих в наш город из Вьетнама.

Надеемся, что гостей из этого государства заинтересуют как классические достопримечательности Петербурга, так и объекты новой туристской географии», – комментирует Нана Гвичия.

Зарубежный турпоток в Петербурге постепенно восстанавливается. С 2021 года он увеличился вдвое и достиг 600 тысяч человек. Росту количества иностранных гостей способствует в том числе введение в августе 2023 года электронных виз для посещения России. Вьетнам входит в список государств, граждане которых имеют такую возможность.

Значительную роль в привлечении туристов из-за рубежа играет информационная кампания по продвижению Северной столицы «Добро пожаловать в Петербург!», проводимая Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга совместно с предприятиями индустрии путешествий, не только в России, но и за рубежом.

Ее спектр весьма широк: от участия в крупнейших профильных выставках и проведения выездных презентаций туристских возможностей Северной столицы до статей и сюжетов в региональных СМИ.

Напомним, национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает к 2030 году рост зарубежного турпотока до 16 млн человек и увеличение экспорта туристских услуг до 22,3 млрд долларов. Согласно прогнозу Минэкономразвития России, в 2024 году въездной турпоток в масштабе всей страны может достигнуть 5 млн гостей.

/TOURBUS.RU