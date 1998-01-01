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«Победа» свяжет Махачкалу и Абу-Даби/ Fun&Sun зимой полетит на Шри-Ланку чартерами Red Wings/ S7 расширит сеть международных полетов из Новосибирска

«Победа» свяжет Махачкалу и Абу-Даби

Лоукостер "Победа" с 1 октября начнет выполнять регулярные рейсы из Махачкалы (Дагестан) в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и субботам.

Сейчас "Победа" выполняет рейсы в Абу-Даби (ОАЭ) из Москвы четыре раза в неделю - по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

В настоящее время рейсы между Махачкалой и Абу-Даби другие авиакомпании не выполняют. При этом в Дубай из Махачкалы летают авиакомпании "Победа", Red Wings и Flydubai.

Fun&Sun зимой полетит на Шри-Ланку чартерами Red Wings

Туроператор Fun&Sun продлевает полетную программу на Шри-Ланку на зимний период. Рейсы Red Wings будут выполняться с 28 октября 2024 года по 18 мая 2025 года два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.

В стоимость тура входит провоз багажа до 20 кг на человека и ручной клади до 10 кг. Время в пути – 8 часов 20 минут, на рейсе предоставляется питание.

Прилет – в аэропорт Mattala Rajapaksa курорта Хамбантота.

Представители Fun&Sun рассказали, что бронирования уже есть на ноябрь, декабрь и январь. Средняя глубина бронирований – 6 месяцев. Средняя продолжительность тура – 10 ноче

S7 расширит сеть международных полетов из Новосибирска

Авиакомпания S7 намерена увеличить пассажиропоток из аэропорта "Толмачево" (Новосибирск) в этом году, а также планирует расширять сеть международных полетов, сообщил гендиректор группы ЗАО "Группа компаний С7" Дмитрий Куделькин.

"По итогам 2023 года перевозки S7 в "Толмачево" выросли на 21%, в этом году рост будет более сдержанным, тем не менее он продолжится. Сегодня перевозим 6,5 млн пассажиров в год, выполняем перевозки по 70 направлениям", - сказал г-н Куделькин на "Сибирском транспортном форуме".

Г-н Куделькин отметил, что развитие внутренней маршрутной сети из Новосибирска практически исчерпано: компания летает во все крупные города "от Сочи до Певека". Международная сеть, которая сейчас представлена Казахстаном и Китаем, будет расширяться.

"Безусловно, главный федеральный перевозчик - "Аэрофлот", а мы номер один за Уралом, и мы абсолютно уверенно чувствуем себя на этом рынке", - сказал он, напомнив, что S7 начала "системно и интенсивно" развивать хаб в "Толмачево" в 2017 году.

/TOURBUS.RU