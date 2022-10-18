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Туроператоры и агентства смогут легально продавать "горящие туры"

Госдума решила, что теперь сведения в “Электронную путевку” должны попасть до момента начала оказания услуг, а не за 24 часа

Госдума во вторник приняла в третьем чтениях поправки в закон «Об основах туристской деятельности», в соответствии с которыми туроператоры смогут передавать сведения в Единую информационную систему электронных путевок не позднее даты начала путешествия.

Сейчас туроператор передает в систему сведения, содержащиеся в договоре о реализации турпродукта, по окончании каждого календарного месяца, но не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим календарным месяцем.

Если договор о реализации турпродукта заключен менее чем за 30 дней до начала оказания услуг, туроператор передает сведения не позднее чем за 24 часа до начала оказания услуг.

Однако, как отмечали ранее эксперты, такое требование ставило под угрозу продажу горящих туров – легально реализовать путевку день в день было невозможно. В итоге депутаты пришли к компромиссному решению.

Согласно новым нормам, туроператор сможет передать в систему сведения в срок до 15-го числа месяца, следующего за календарным месяцем, в котором был реализован туристский продукт, но не позднее даты начала путешествия в соответствии с договором о реализации турпродукта.

«Норму привели к единообразию применения – независимо от даты продажи тура сведения в “Электронную путевку” должны попасть до начала оказания услуг», – отмечал ранее основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов.

Напомним, что с 15 ноября для туроператоров и турагентов стала обязательной передача данных обо всех параметрах каждого организованного тура за рубеж в государственную информационную систему электронных путевок. Туроператоры по внутреннему туризму должны будут начать передавать данные обо всех реализованных турах в систему с 1 сентября 2024 года.

Российский союз туриндустрии (РСТ) при этом обратился на днях в Госдуму и Минэкономразвития с просьбой не распространять ответственность за нарушения при работе с Единой информационной системой «Электронная путевка» на компании, занятые в сфере внутреннего и въездного туризма. Она должна наступить для них с 1 сентября 2024 года.

РСТ отмечает, прежде всего, несоразмерность требований и мер контроля, возникающих при введении этой системы для туроператоров по внутреннему и въездному туризму, с рисками, которые могут возникнуть у потребителей, приобретающих туры.

«Введение системы «Электронная путевка» для туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма является нецелесообразным, дорогостоящим, технически затрудненным процессом, который не приведет к какому-либо качественному результату, однако окажет негативное влияние на развитие отрасли в долгосрочной перспективе.

Просим рассмотреть вопрос не расширения ответственности за нарушения при работе с Единой информационной системой «Электронная путевка» на таких туроператоров», – говорится в письме РСТ.

/TOURBUS.RU