Deloitte и Google спрогнозировали, как будет выглядеть мировой туризм в 2040 году

По прогнозу аналитиков, через 16 лет по миру будут путешествовать 2,4 млрд человек, а самым популярным направлением станет Испания

Компании Deloitte и Google опубликовали совместный отчет «Путешественники и направления следующего поколения», который содержит прогнозные оценки по развитию туризма в перспективе до 2040 года, - сообщает АТОР.

По мнению аналитиков, исходя из динамики въездных потоков в разные регионы и страны мира с 1990 года, в 2040 году Испания станет самым посещаемым туристическим направлением со 110 млн прибытий, обойдя по этому показателю Францию (105 млн) и США (100 млн).

В ТОП-10 по количеству иностранных туристов также войдут Китай, Мексика и Италия (все – по 90 млн), Турция (85 млн), Саудовская Аравия (80 млн), Таиланд (75 млн), Германия (65 млн), Великобритания (60 млн), а также Япония и Малайзия (обе – 50 млн).

Как напоминает АТОР, по данным UN Tourism (ранее-UNWTO), в 2023 году мировым лидером по количеству туристов стала Франция. Эту страну посетили около 100 млн путешественников.

На втором месте Испания (85 млн), на третьем – США (66 млн гостей).

По прогнозам Google и Deloitte, в 2040 году количество международных поездок по всему миру достигнет 2,4 млрд, что на 936 млн больше, чем в допандемийном 2019 году.

«Рост количества поездок будет следствием увеличения среднего класса во всем мире. По географическому признаку на долю путешественников из Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона придется более 70% поездок.

При этом основные страны- поставщики иностранных туристов, останутся такими же, как и в 2019 году. Это Китай, США, Великобритания и Германия. В 2040 году к этому списку присоединится Индия», — поясняют аналитики.

Что касается самых посещаемых регионов мира, то в 2040 году в лидерах будут Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион: 47% (1,12 млрд) и 27% (640 млн) всех международных прибытий соответственно.

При этом 45% прибытий будут сконцентрированы в четырех регионах мира: Средиземноморье (480 млн), Юго-Восточная Азия (255 млн), Ближний Восток (175 млн) и Карибский бассейн (145 млн).

В исследовании Google и Deloitte названы факторы, которые изменят будущее путешествий к 2040 году. Среди ключевых – развитие цифровых технологий, таких как виртуальная реальность, искусственный интеллект, а также перевод в реальном времени.

На то, куда и как поедут туристы, будут влиять продолжительность жизни, смягчение визовых барьеров, изменение климата.

В отчете также приведены данные о том, как в 2023 году путешественники во всем мире планировали поездки как на дальние, так и на короткие и средние расстояния.

Согласно выводам аналитиков, туристы тратят от 57 до 77 дней на планирование поездки. 49% поездок на короткие и средние расстояния (менее шести часов полета) совершаются на самолете, а при путешествиях на дальние расстояния этот показатель составляет 80%

Средняя продолжительность поездок на короткие и средние расстояния – 8 дней. Путешествия по дальнемагистральным направлениям в среднем составляют 16 дней. От 81% до 85% путешественников останавливаются в отелях.

/TOURBUS.RU