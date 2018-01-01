Обязательную аттестацию гидов отложили до марта 2025 года

Госдума РФ на пленарном заседании во вторник приняла законопроект, регулирующий деятельность экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также изменения в туристической деятельности, - сообщает сегодня «Интерфакс».

"Экскурсоводы и гиды-переводчики должны проходить плановую аттестацию раз в пять лет. При этом лица, ныне имеющие право на оказание экскурсионных услуг, вправе работать без прохождения аттестации до 1 марта 2025 года.

То есть гидам и экскурсоводам, как ранее и инструкторам-проводникам, дается отсрочка для решения вопроса с прохождением аттестации", - пояснил глава комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы Сангаджи Тарбаев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что понятия "экскурсовод (гид)" и "гид-переводчик" будут изложены в новой редакции. Также вводится реестровая модель оказания услуг – все данные об экскурсоводах и гидах-переводчиках будут вноситься в единый федеральный реестр.

В марте 2024 года был принят Федеральный закон № 63-ФЗ, касающийся деятельности инструкторов-проводников. Принятый законопроект является логическим продолжением процесса усовершенствования правового регулирования в туризме.

Кроме того, Госдума одобрила внесение изменений, касающихся порядка и сроков предоставления туроператорами сведений в единую информационную систему электронных путевок (ЕИС ЭП).

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), основатель юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов отмечал, что «Контроль, в том числе, за наличием у экскурсоводов аттестации, может осуществляться не только органом власти в сфере туризма, но также, например, Роспотребнадзором, Минкультуры, МВД - в зависимости от решения региональных властей. При этом, как указано в нормативе, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся. Может проводиться наблюдение - постоянный рейд в соответствии с законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" и выдаваться предписание об устранении нарушений. На местах сейчас будут принимать документы, нормативы о порядке осуществления такого контроля".

"К экскурсоводам в случае обнаружения нарушений может применяться предупреждение, вынесение предписания об устранении нарушения, затем санкция в виде штрафа за неисполнение предписания. Также могут применяться статьи КоАП за незаконную предпринимательскую деятельность или деятельность с нарушением обязательных требований и другое в зависимости от ситуации", - пояснил эксперт.

Однако, по словам г-на Мохова, пока непонятно, как это будет происходить на практике.

"Скажем, у экскурсовода, ведущего группу, нет аттестата, то есть экскурсию останавливают, пишут протокол, выносят предупреждение, а группа ждет, нервничает, экскурсовод звонит своему работодателю, в общем – скандал. Или он продолжает вести экскурсию и предписание ему выписывают уже постфактум. Это процедурные вопросы, но они очень важны, потому что здесь задействованы люди, целые группы туристов", - говорит вице-президент РСТ.

На сегодняшний день в федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков внесено 7127 записей. По данным на 12 мая 2023 года, их насчитывалось 3098.

/TOURBUS.RU