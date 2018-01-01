|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
18 июня
Обязательную аттестацию гидов отложили до марта 2025 года
Сегодня Госдума приняла ряд решений, касающихся сферы туризма
Госдума РФ на пленарном заседании во вторник приняла законопроект, регулирующий деятельность экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также изменения в туристической деятельности, - сообщает сегодня «Интерфакс».
"Экскурсоводы и гиды-переводчики должны проходить плановую аттестацию раз в пять лет. При этом лица, ныне имеющие право на оказание экскурсионных услуг, вправе работать без прохождения аттестации до 1 марта 2025 года.
То есть гидам и экскурсоводам, как ранее и инструкторам-проводникам, дается отсрочка для решения вопроса с прохождением аттестации", - пояснил глава комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы Сангаджи Тарбаев в своем телеграм-канале.
Он отметил, что понятия "экскурсовод (гид)" и "гид-переводчик" будут изложены в новой редакции. Также вводится реестровая модель оказания услуг – все данные об экскурсоводах и гидах-переводчиках будут вноситься в единый федеральный реестр.
В марте 2024 года был принят Федеральный закон № 63-ФЗ, касающийся деятельности инструкторов-проводников. Принятый законопроект является логическим продолжением процесса усовершенствования правового регулирования в туризме.
Кроме того, Госдума одобрила внесение изменений, касающихся порядка и сроков предоставления туроператорами сведений в единую информационную систему электронных путевок (ЕИС ЭП).
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), основатель юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов отмечал, что «Контроль, в том числе, за наличием у экскурсоводов аттестации, может осуществляться не только органом власти в сфере туризма, но также, например, Роспотребнадзором, Минкультуры, МВД - в зависимости от решения региональных властей. При этом, как указано в нормативе, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся. Может проводиться наблюдение - постоянный рейд в соответствии с законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" и выдаваться предписание об устранении нарушений. На местах сейчас будут принимать документы, нормативы о порядке осуществления такого контроля".
"К экскурсоводам в случае обнаружения нарушений может применяться предупреждение, вынесение предписания об устранении нарушения, затем санкция в виде штрафа за неисполнение предписания. Также могут применяться статьи КоАП за незаконную предпринимательскую деятельность или деятельность с нарушением обязательных требований и другое в зависимости от ситуации", - пояснил эксперт.
Однако, по словам г-на Мохова, пока непонятно, как это будет происходить на практике.
"Скажем, у экскурсовода, ведущего группу, нет аттестата, то есть экскурсию останавливают, пишут протокол, выносят предупреждение, а группа ждет, нервничает, экскурсовод звонит своему работодателю, в общем – скандал. Или он продолжает вести экскурсию и предписание ему выписывают уже постфактум. Это процедурные вопросы, но они очень важны, потому что здесь задействованы люди, целые группы туристов", - говорит вице-президент РСТ.
На сегодняшний день в федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков внесено 7127 записей. По данным на 12 мая 2023 года, их насчитывалось 3098.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72