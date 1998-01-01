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Tehran Times: Иран рассчитывает принять в этом году более 50 тыс. россиян

С прошлого года между нашими странами работает механизм безвизовых групповых туристических обменов

Власти Ирана рассчитывают, что в 2024 году турпоток из России составит более 50 тыс., сообщает газета Tehran Times, которую сегодня цитирует «Интерфакс».

"В прошлом году около 50 тыс. российских туристов посетили Иран, и ожидается, что в этом году эта цифра достигнет нового максимума", - цитирует издание главу управления маркетинга и развития иностранного туризма в министерстве культурного наследия и туризма Ирана Муслима Шоджаи.

Он также отметил, что в прошлом году Россию посетили более 60 тыс. иранских туристов, и это говорит о том, что у обеих стран есть потенциал значительного роста турпотока.

Г-н Шоджаи подчеркнул важность принятия совместных шагов по обмену опытом между Ираном и РФ."Это будет способствовать увеличению туристических потоков", - добавил он.

Напомним, что в мае Минэкономразвития РФ опубликовал обновленный список туроператоров, уполномоченных осуществлять безвизовые групповые туристические поездки в Иран в 2024-2025 годах.

Списки включают более 300 российских и около 200 иранских туроператоров. Заявки на включение в списки на очередной период будут приниматься уполномоченными региональными органами по туризму в ноябре-декабре 2024 года, - говорилось в сообщении МЭР.

Среди регионов России лидируют по числу туроператоров, вошедших в список, Москва (75 компаний), Санкт-Петербург (68 компаний), Дагестан (22), Мурманская область (11), Иркутская область (11).

Как напомнили в министерстве, механизмом безвизовых групповых туристических обменов могут воспользоваться граждане, совершающие поездки в составе туристических групп от 5 до 50 человек. Группы должны быть сформированы туроператорами из опубликованных ведомством списков. Правила поездок регулируются соглашением между правительствами РФ и Ирана о безвизовых групповых туристических поездках граждан двух стран от 2017 года.

Документ начал действовать 1 августа 2023 года.

В Центре стратегических разработок ранее сообщали, что ожидают, что взаимный турпоток между Россией и Ираном будет расти за счет упрощения визового режима между странами, расширения географии авиарейсов и появления новых пакетных туров на базе этой перевозки, а такуже появления новых платежных форматов.

/TOURBUS.RU