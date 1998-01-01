Новости Национальные турмаршруты получат законодательную поддержку Круглый стол «Национальные туристские маршруты» прошел в рамках форума «Путешествуй!»

В конце минувшей недели в рамках прошедшего на ВДНХ Российского туристического форума «Путешествуй!» состоялся круглый стол «Национальные туристские маршруты». В ходе него эксперты обсудили самые актуальные вопросы организации поездок и поделились собственным видением формирования межрегиональных туристических маршрутов. В настоящее время в 50 регионах страны действуют 53 национальных туристских маршрута, сообщил в начале встречи заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. По его словам, понимание важности этой работы приходит глобально только сейчас, когда «конкуренция усиливается, внутренний турист становится более взыскательным и хочет получить турпродукт, а не просто в поездку куда-нибудь». «Ни один из маршрутов не дался его разработчикам легко. Но весь этот труд важен, и он даёт пример туристических продуктов, которые должны создаваться в стране. И очевидно, что у нас большой дефицит хороших комплексных туристических программ как для нашего туриста, так и для иностранного. Если с инфраструктурой мы вроде как разобрались, то с турпродуктами пока не очень хорошо, и это главный вызов на ближайшие два-три года. И здесь роль института национальных туристских маршрутов самая главная, потому что уже есть на что равняться», — отметил Дмитрий Вахруков. «Инициатив по запуску межрегиональных маршрутов на местах много, но регламенты внятно не прописаны. И документ по формированию межрегиональных маршрутов сейчас находится на подписи в Минэкономразвития» – сообщила в свою очередь исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Также появится документ, регламентирующий работу по уже созданному национальному туристскому маршруту, включая мониторинг, протоколы и форматы отчетов, которые предоставляются в Министерство экономического развития. Как подчеркнула Майя Ломидзе, нет задачи «получать отчёты ради отчётов», есть задача понять – продукт работает или нет, и если он не работает, то его надо убирать из национальных туристских маршрутов. Пусть он существует в другом статусе, но который исключает финансирование и создание дополнительных возможностей для региона. Также в обновленном регламенте будет прописано, в каком процентном соотношении могут производиться изменения в маршруте без дополнительной экспертной поездки и дополнительной защиты на Экспертном совете. Как сообщил заместитель директора Департамента Минэкономразвития РФ Константин Городилин, который курирует проект по национальным туристским маршрутам, "черновики" документов, которые регламентируют создание и реализацию такого продукта, уже "в высокой степени готовности" и в ближайшие месяцы будут представлены на обсуждение. О том, как национальный маршрут может послужить импульсом для развития инфраструктуры на примере действующего туристического поезда «Жигулёвские выходные», рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов: «Маршрут вбирает в себя несколько направлений под единым брендом «Жигулевского» — это и горы, и автомобили, и наш известный пенный напиток и многое другое. У нас, безусловно, есть тенденция к особому отношению к развитию автомобильного туризма. А в городском округе Жигулевск, например, сегодня в перечень инвестиционных проектов входит сразу три проекта по созданию загородных объектов размещения в национальном парке «Самарская Лука». Формирование межрегиональных маршрутов является важным вектором развития туризма. Министр туризма Тверской области Наталья Лукьянова рассказала о взаимодействии с другими регионами на примере Государевой дороги — популярного туристического маршрута, соединяющего две российские столицы — Москву и Санкт-Петербург. «Все столкнулись с тем, что делали это впервые, и путь занял не месяц, не два, а несколько лет, потому что нужно было в прямом смысле «поженить» четыре региона: мы должны были друг друга «найти, полюбить и принять». У нас в регионе появились новые меры поддержки туристического бизнеса, во всех конкурсных отборах проекты национальных маршрутов получают дополнительные баллы. Активно развивается туристическая инфраструктура. Вклад отрасли туризм в ВРП региона составил 3,2%.», — отметила Наталья Лукьянова. В свою очередь, о развитии национальных туристических маршрутов в самом западном регионе страны рассказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. «Национальный туристический маршрут — это синоним качества. В 2024 году мы будем подавать для национальной сертификации ещё два туристических маршрута. Один связан с пешеходным туризмом, другой связан с гастрономическим туризмом. В 2025 году в планах получить статус национального ещё для двух турмаршрутов: по Готическому кольцу и речному путешествию «От залива до залива»», — рассказал Андрей Ермак. /TOURBUS.RU Фото: Фонд Росконгресс, автор: Игорь Руссак

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