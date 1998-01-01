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Дмитрий Горин: «Остановка торгов на Мосбирже не снизила продажи туров»

Вице-президент РСТ рассказал, какую валюту сейчас лучше покупать для поездок за рубеж

Остановка торгов на Мосбирже долларами и евро не привела к снижению продаж зарубежных туров и проблемам с платежами иностранным партнерам, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, которого цитирует «Интерфакс».

Напомним, что Мосбиржа с 13 июня не проводит торги долларом и евро после того, как США внесли "Московскую биржу" и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список.

По словам эксперта, после введения санкций против Мосбиржи есть повышение курса валют и соответственно цен, но оно незначительно.

"С начала года выездной поток вырос в зависимости от направления на 15-30%, и мы не видим пока снижения продаж. Спрос подстроился под новые реалии и волатильность рубля, сейчас она находится в пределах 2-3% и сильно на рынке не сказывается.

Мы не фиксируем спада продаж и авиабилетов, а их стоимость базируется как раз на курсе ЦБ", - сказал г-н Горин.

Как отметил вице-президент РСТ, последние годы российские туроператоры часть оплат своим партнерам, прежде всего, в Китае и ОАЭ уже производят в национальных валютах.

"При этом, например, Турция и Египет в силу слабости их национальных валют по-прежнему принимают оплату в евро или долларах.

Но такие платежи идут несколько дольше, поэтому мы советуем туристам приобретать туры заранее", - добавил Горин.

По его словам, российский выездной рынок давно адаптировался под новые условия работы, так как многие банки уже довольно продолжительное время находятся под санкциями и не принимают переводы в долларах.

Эксперт также уточнил, что довольно мягкое влияние санкций на выездной рынок оказало и то, что в этом году значительный объем зарубежных туров приобретался в рамках раннего бронирования, то есть еще зимой-весной по старым ценам.

Г-н Горин подчеркнул, что в нынешних условиях покупка зарубежного тура у оператора остается более выгодной, чем самостоятельная организация отдыха.

Он также напомнил, что выездные туристы сейчас берут с собой наличную валюту для оплаты покупок и услуг.

"Мы советуем более внимательно отслеживать валютный курс, приобретая наличные доллары и евро в момент стабилизации. Или покупать другую валюту, прежде всего, юани и дирхамы.

Это надежные валюты, они свободно конвертируются в других странах, а в России их можно купить за рубли", - уточнил эксперт.

/TOURBUS.RU

