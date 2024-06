Новости Назван Топ-50 лучших объектов гастрономического туризма России 2024 года Список составлен по результатам голосования пятисот экспертов путеводителя 50 Best Tastes of Russia

Гастрономический туризм – на сегодняшний день один из самых популярных поисковых запросов. И всё больше туристических объектов ориентируется в плане развития инфраструктуры, создания всевозможных сезонных предложений, дополнительных активностей именно на «человека со вкусом». По мнению экспертов, гастрономический туризм – не просто очередной модный тренд. Это колоссальная сфера экономики, объединяющая сотни компаний, предприятий, холдингов самой разной специализации по всей стране. С каждым годом всё больше россиян и гостей страны активно интересуется темой гастротуризма. Как с точки зрения отдыха, так и в плане бизнеса, инвестиций. На карте России появляется всё больше востребованных объектов туризма, выгодно отличающихся локальными продуктами и напитками, кухней стабильного мирового уровня,уникальными объектами дизайна, архитектуры и т.п. На днях путеводитель 50 Best Tastes of Russia опубликовал очередной рейтинг Топ-50 лучших объектов гастрономического туризма России 2024 по результатам голосования ведущих рестораторов, отельеров, шефов, специалистов, инвесторов, предпринимателей самых разных специальностей сферы. Голосование за лучшие объекты гастрономического туризма России проводилось в течение трёх месяцев – март, апрель, май 2024-го года. Стоит отметить, что голосование основано именно на индивидуальных предпочтениях экспертов. Поэтому речь идёт не об объёмах продаж, прибыли и других финансовых успехах компаний - а именно об узнаваемости, доверии и личных симпатиях представителей сферы к отечественным брендам. 10 лучших объектов гастрономического туризма России 2024 по версии 50 Best Tastes of Russia:

1. «Абрау-Дюрсо». Центр туризма, село Абрау-Дюрсо, Новороссийск, Краснодарский край. Повод для посещения, активности: виноградники, винодельни, рестораны (концепция которых основана не только на местных винах, но и продуктах), дегустации, отели, кемпинг, туристический лагерь, фестивали, атмосфера, экскурсии, мастер-классы. 2. Artest. Ресторан высокой кухни Аркадия Новикова и шеф-повара Артёма Естафьева (название проекта – аббревиатура от имени шефа), кухня которого основана на российских продуктах, включая дикоросы, собственное производство овощей и фруктов (эко-хозяйство «Агроном», Московская область) и собственная лаборатория-производство (прямо в ресторане) многих ингредиентов блюд, Москва. 3. WinePark. Винный парк, село Оползневое, Ялта, Крым. Повод для посещения, активности: уникальное интерактивное пространство, центр винных открытий, формирующий вокруг себя масштабную инфраструктуру, виноградники, винодельня, сыроварня, ресторан современной крымской кухни, дегустации, отель, фестивали, экскурсии, мастер-классы. 4. «Истринская сыроварня Олега Сироты». Повод для посещения, активности: экскурсии, ресторан при самой знаменитой сыроварне страны, луково-сырный суп, фондю, бургер с Колмогоровским сыром и другие необычные блюда, приготовленные на основе сыров собственного изготовления, магазин, фестивали (объединяющие не только поклонников жанра, но и сыроделов со всей страны). 5. «Коломенская пастила». Музей истории со вкусом, Коломна. Повод для посещения, активности: традиционная русская пастила, яблоневый сад, салонные чаепития, лавка, экскурсии, атмосфера центра старинного российского города с минимальными вкраплениями новизны. 6. «Красная поляна». Курорт, Адлерский район, Сочи, Краснодарский край. Горный курорт мирового уровня в природном заповеднике, развитая инфраструктура, отели, рестораны (в том числе от ведущих ресторанных групп страны), блюда из местных локальных продуктов и специалитетов, в том числе собственного производства, пасека, горные панорамы, экскурсии, атмосфера, фестивали, медицинские центры. 7. Chateau Tamagne. Центр энологии, станица Тамань, Темрюкский район, Краснодарский край. Повод для посещения, активности: виноградники, винодельня, гастробар, экскурсии, мастер-классы. 8. Проект Вадима Дымова в Суздале. Сельскохозяйственное производство полного цикла, гостевые дома премиального уровня (расположенные в отреставрированных исторических деревянных усадьбах), гастрономические рестораны («Агроном», «Гостиный двор»), кухня которых основана на сезонных, локальных, исключительных, собственных продуктах, «Дымов Керамика» - производство посуды по традиционным локальным технологиям. Владимирская область. Повод для посещения, активности: убедиться, что нереальное – реально, невероятная атмосфера, традиции, покой, радость и умиротворение в городе-сказке на высоком берегу реки. 9. Chateau Pinot. Агротуристический комплекс, село Федотовка, Новороссийск. Повод для посещения, активности: винодельня, ресторан русской и французской кухни, улиточная ферма, пасека, питомник птиц, экскурсии. 10. La Fattoria Little Italy. Сыроварня, село Медное, Тверская область. Повод для посещения, активности: одно из старейших в России производств сыров по традиционным итальянским технологиям, ферма, производство молодых и выдержанных сыров по традиционным итальянским технологиям, ресторан, мини-отель, лавка, мастер-классы, настоящая деревенская жизнь. Весь список ТОП-50

