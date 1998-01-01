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Самая дорогая виза — не в США, а в Конго и Экваториальную Гвинею

Эксперты АТОР проанализировали самую высокую стоимость оформления виз для россиян

Как напоминает сегодня АТОР, 11 июня шенгенская виза подорожала на 10 евро и теперь стоит 90 евро (примерно 8,6 тыс. руб.). Однако в сравнении с визами других стран, консульский сбор за «шенген» окажется уже и не таким большим.

Например, визовый сбор за самую популярную визу B1/B2 в США составляет 185 долларов (примерно 16,5 тыс. руб. по курсу ЦБ РФ). Т.е. в два раза дороже, чем за шенгенскую визу.

Визовый сбор в Великобританию варьируется от 152 долларов (сбор за краткосрочную визу на шесть месяцев, 13,5 тыс. руб.) до 1274 долларов (виза на 10 лет, примерно 113,5 тыс. руб.).

Сбор за туристическую визу в Австралию (Tourist stream) составляет 190 австралийских долларов (примерно 11,2 тыс. руб.).

Но дороже всего россиянам обойдутся визы в страны Африки. Так, за визу в Республику Конго при обращении в посольство этой страны в Москве придется заплатить 280 долларов (почти 25 тыс. руб.), сообщает Посольство РФ в Конго.

Виза в Экваториальную Гвинею (оформляется заранее в консульстве в Москве или в дипмиссиях в Камеруне и Габоне) тоже недешева: 200 долларов (17,8 тыс. руб.).

Консульский сбор за оформление визы в Республику Чад, небольшое арабское государство, расположенное в Центральной Африке, составляет 150 долларов (13,3 тыс. руб.).

В такую же сумму – 150 долларов (13,3 тыс. руб.) – обойдется туристическая виза в Камерун и Королевство Лесото, следует из информации Консульского департамента МИД РФ (актуальна по состоянию на 18 апреля 2024 года).

Наконец, по 100 долларов (почти 9 тыс. руб.) придется заплатить за визовое разрешение на въезд в Сьерра-Леоне и за визу в Южный Судан.

/TOURBUS.RU

