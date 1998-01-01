Новости

«Туту.ру»: 85% авиапассажиров этим летом путешествуют по России

Сервис путешествий «Туту.ру» проанализировал продажи авиа-и ж/д-билетов, а также бронирования отелей на три летних месяца

Больше всего россияне планируют путешествовать летом по своей стране – на внутрироссийские направления приходится 85,3% авиа- и 97,31% железнодорожных билетов. Сервис путешествий «Туту.ру» проанализировал продажи билетов на самолет и поезд на период 1 июня - 31 августа 2024 года.

Авиа

В топ-5 авианаправлений вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды. Доля пассажиров в столицу – 15,8%, в Сочи – 13,8%, в Санкт-Петербург – 8,3%, в Калининград – 4,5%, в Минеральные Воды – 2,8%. Россияне также планируют летом отправиться в Екатеринбург, Махачкалу, Красноярск, Новосибирск и Тюмень.

Среди конкретных маршрутов на первом месте Москва — Сочи, на втором Москва — Калининград, на третьем Москва — Санкт-Петербург. Далее следуют Санкт-Петербург — Сочи, Москва — Минеральные Воды и Санкт-Петербург — Калининград.

Среди зарубежных стран популярны Узбекистан – туда оформлено 18,73% авиабилетов, Азербайджан – 14,73%, Киргизия – 9,59%, Турция – 9,13% и Армения – 8,88%.

Также востребованы авиабилеты в Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Грузию и Китай.

Аналитики «Туту» добавили, что путешественники стали чаще пользоваться услугой бронирования — она позволяет зафиксировать цену авиабилета. Они также покупают билеты с возможностью стопроцентного возврата стоимости, если поездку вдруг придется перенести.

Железная дорога

На поезде летом путешественники отправятся в две столицы, Анапу, Адлер и Краснодар. Доля пассажиров в Москву – 20,8%, в Северную столицу – 9,3%, в Анапу – 4%, в Адлер – 3,5%, в Краснодар – 3,1%. В топ-10 железнодорожных направлений также вошли Ростов-на-Дону, Симферополь, Сочи, Новороссийск и Екатеринбург.

Среди конкретных маршрутов на первом месте Москва — Санкт-Петербург. Далее по популярности следуют Москва — Анапа, Москва — Симферополь, Краснодар — Адлер и Москва — Новороссийск.

По данным аналитиков, количество покупателей железнодорожных билетов в приложении выросло на 32%, а доля купленных билетов на поезд увеличилась на 27%. Путешественники также стали чаще смотреть отзывы и рейтинги поездов перед решением о покупке билета. Увеличилось и число пользователей, которые заранее оформляют билет на поезд и оплачивают его позже.

Отели

Больше всего отелей на лето забронировано в России – 94,02%, за рубежом – всего 5,98%. Средний чек за одну ночь внутри страны составляет 3932 рублей, за границей — 6643 рублей. Обычно путешественники бронируют гостиницу на три-четыре дня. Прошлым летом средний чек за одну ночь в российской гостинице составлял 4154 рублей, за рубежом – 7475 рублей.

В топ-5 городов, где летом чаще всего бронируют отели, вошли Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань и Калининград. Средний чек на одну ночь в Северной столице – 5281 рублей, в Москве – 4415 рублей, в Сочи – 5192 рублей, в Казани – 3665 рублей, в Калининграде – 3979 рублей. В среднем путешественники останавливаются в отелях на 3-6 дней.

В Анапе, Адлере, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Владивостоке россияне обычно бронируют номер на 4-6 дней, а его стоимость за одну ночь составляет от 3416 до 4207 рублей.

НАПРАВЛЕНИЯ АВИА – % доля пассажиров Россия – 85,3% Ближнее зарубежье – 11,4% Дальнее зарубежье – 2,6% Европа – 0,7% НАПРАВЛЕНИЯ ЖД – % доля пассажиров Россия – 97,31% Ближнее зарубежье – 2,69%