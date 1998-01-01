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Azimut Hotels запускает новый бренд гостиниц 5*

Первый отель под брендом Libra откроется в Нижнем Новгороде в 2027 году

Крупнейшая российская гостиничная сеть Azimut Hotels подписала соглашение об открытии первого объекта под новым брендом Libra. Отель откроется в Нижнем Новгороде в 2027 году, - сообщили нам в пресс-службе гостиничной компаниию

Первый отель под брендом Libra откроется в Нижнем Новгороде – торговой столице России, исторической точке притяжения российских купцов и путешественников. Новый проект разместится в историческом центре города рядом с легендарной Нижегородской Ярмаркой.

Под новым брендом Libra будут представлены отели категории 5 звезд в наиболее популярных для отдыха и путешествий точках России.

Номерной фонд каждого отеля составит от 120 до 250 номеров. Места расположения будущих отелей - исторический или деловой центр города, элитные направления загородного отдыха и курортные зоны.

«Бренд ориентирован на аудиторию, которая заинтересована в сервисе самого высокого уровня, при этом подходит к выбору отелей рационально. Libra предлагает своим гостям баланс оптимального набора услуг и премиального обслуживания. Это продуманность в каждой детали, и ничего лишнего.

Удобное расположение, развитая инфраструктура, изысканный дизайн и высокое качество сервиса позволят гостям чувствовать себя комфортно, приватно и независимо», - отметили в пресс-службе.

Максим Бродовский, генеральный директор Azimut Hotels отметил: «На рынке гостиничных услуг ощущается дефицит предложения в категории 5 звезд. Мы внимательно следим за запросами аудитории, и не только расширяем географию присутствия уже существующих брендов сети Azimut Hotels, но и предлагаем новые проекты в наиболее привлекательных сегментах.

Уверен, что отели Libra будут интересны как части наших постоянных гостей, ориентированных на премиальный сегмент, так и новой аудитории, которая познакомится с высокими стандартами гостеприимства».

На сегодня AZIMUT Hotels является одним из самых активно развивающихся брендов в различных сегментах отельной индустрии: городской и загородный отдых, оздоровительные санатории, бизнес-отели. Сегодня в сеть входят более 65 отелей и санаториев в более чем 40 городах, общий номерной фонд составляет около 11 тыс. номеров.

/TOURBUS.RU