Новости Тюмень развивает совместные маршруты с регионами России Сессия «Межрегиональное сотрудничество в сфере туризма» прошла в рамках туристического форума «Путешествуй!»

В рамках завершившегося вчера в столице IV Российского туристического форума «Путешествуй!» состоялась панельная дискуссия Тюменской области, которая выступила в этом году в статусе региона-партнера форума. Одной из ключевых тем сессии «Межрегиональное сотрудничество в сфере туризма» стало обсуждение перспектив создания совместных турпродуктов для федерального и международного рынков. Участники озвучили основные задачи в туристической отрасли в данном направлении, а также презентовали свои «брендовые» маршруты. По словам директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Марии Трофимовой, открывшей мероприятие презентацией туристического потенциала своего региона, - развитие межрегиональных связей имеет колоссальный потенциал. «У Тюменской области есть свои брендовые маршруты, узнаваемые туристско-экскурсионные продукты в промышленном, культурно - образовательном и познавательном туризме, - отметила она. – Они реализованы и презентованы широкой общественности и профессиональному туристическому сообществу именно благодаря совместными усилиям: межрегиональным связям. Так, наш «Императорский маршрут» разработан в рамках федерального проекта Тюменской и Свердловской областями. Тур, который объединил Тюмень, Тобольск, Алапаевск и Екатеринбург, включает посещение знаковых мест, связанных с судьбой семьи Романовых. Вместе с Комитетом по туризму города Москвы, с которым мы плотно сотрудничаем, создан объединяющий маршрут «Русские каникулы. Москва + Тюменская область», который позволяет туристам погрузиться в культуру, колорит и гостеприимство каждого из регионов. Выбрав его для своей поездки, туристы увидят и главные достопримечательности городов, и не банальные места. Например, иностранцы могут побывать на ВДНХ и Воробьевых горах, а затем посетить уникальную экскурсию-спектакль о тайнах гостиницы "Националь". А в Тюмени гостям предлагают познакомиться с историей Дома Романовых, искупаться в термальных источниках, отправиться в село Покровское, где находится музей Григория Распутина, в Тобольск - древнюю столицу Сибири или Ялуторовск - город декабристов». Более подробно об этом маршруте рассказала и руководитель дирекции по региональному взаимодействию АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Анна Нефедова. Она отметила, что “в последнее время наблюдается растущий интерес иностранного туриста к отдыху в Сибири, к необычным тематическим маршрутам». Путешественники из Азии и стран СНГ стремиться познакомиться с Сибирью, узнать наши культурные традиции, попробовать локальную гастрономию. И данный проект позволит продвигать туристический потенциал региона и столицы на российском и зарубежном рынке, развивая уже международные связи». Перспективные проекты и готовые кейсы по укреплению межрегионального партнерства в сфере туризма презентовала и директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова. Она отметила, что совместно с коллегами из Тюменской области они разработали полноценный железнодорожный продукт, который будет интересен не только туристам из Уральского федерального округа, но путешественникам из других регионов страны. «Это будет своего рода путеводитель по местам, связанным с семьей последнего императора династии Романовых, - поделалась она планами на будущее. - Туристы смогут отправиться в Екатеринбург и Алапаевск, а экскурсоводы расскажут о происходивших там исторических событиях». /TOURBUS.RU На фото: Тобольский кремль. Фото предоставлено Департаментом потребительского рынка и туризма Тюменской области

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