Новости «Аэрофлот» начал первые за 30 лет регулярные рейсы в Элисту Туроператоры считают, что пока что Калмыкии не хватает продвижения на отечественном туррынке

Как сообщили нам в пресс-службе «Аэрофлота», национальный авиаперевозчик выполнил первый с 90-х гг. регулярный полёт по маршруту Москва — Элиста — Москва. Первый рейс «Аэрофлота» SU1570 вылетел с практически полной загрузкой. В международном аэропорту Элиста на перроне воздушное судно приветствовали водяной аркой, а пассажиров и экипаж лайнера ожидала торжественная встреча с национальным колоритом. «Аэрофлот» планирует выполнять из Москвы в столицу Калмыкии три рейса в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Полёты осуществляются на комфортабельных лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес. «Ожидается, что новый маршрут авиакомпании положительно скажется на транспортной доступности региона и создаст благоприятную атмосферу для развития бизнеса и внутреннего туризма. У жителей Калмыкии также появится возможность планировать стыковки по всей маршрутной сети группы «Аэрофлот» из аэропорта «Шереметьево», - сообщили в пресс-службе. Напомним, что первый после двухлетнего перерыва пассажирский рейс аэропорт Элисты принял 28 мая. Обслуживание гражданских рейсов в Элисте было приостановлено из соображений безопасности 24 февраля 2022 года. Также были закрыты аэропорты в Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже - они до сих пор не работают. «Прямой рейс должен поспособствовать увеличению трафика в республику, это максимально комфортный вариант дороги. Все очень рады, что вновь открылся наш аэропорт. Мы уже перестроили свои маршруты под эту перевозку. Впрочем, комбинированные туры на 4 дня Волгоград – Элиста – Астрахань продолжают пользоваться спросом, они как раз хорошо идут с прежней транспортной логистикой», – заявила исполнительный директор элистинской компании Steppe Tour Гиляна Лиджиева, которую сегодня цитирует RTN. По ее словам, помимо индивидуальных туристов активизировались корпоративные клиенты, для которых актуальны короткие и насыщенные программы. Недавно из Москвы поступило два групповых заказа по 40 человек на август. При этом в целом групповой турпоток снизился к показателям прошлого года, а количество индивидуальных запросов выросло. «Как правило, индивидуалы приезжают в короткие туры на выходные, самостоятельно размещаются, а у нас берут однодневные экскурсии. Судя по запросам на ближайшие дни, они уже воспользуются новым прямым рейсом», – уточнила она. Основная аудитория приезжает из Москвы, Санкт-Петербурга, но есть и туристы из дальних регионов – с Камчатки, Сахалина, из Норильска, летят они через Москву. Г-жа Лиджиева добавила, что региону не хватает продвижения, которое эффективнее всего было бы выстраивать вокруг идеи, что Калмыкия – единственная европейская территория, где живут буддисты. «Это оценили бы любители азиатских стран и буддизма, релакса в степи, вкусной простой гастрономии: у калмыков еда состоит всего из трех ингредиентов – мясо, мясо и еще раз мясо. И, конечно, надо сфокусировать внимание на прямом перелете», – считает она. Как отметила заместитель генерального директора элистинской компании Destino tour Намджен Утнасунова, активно бронировать туры сейчас только начинают. Оператор уже переделал свои программы под прямые вылеты, группы набираются. «Правда, лето уже не высокий сезон – у нас очень жарко, поэтому большинство бронирований приходится на конец августа-сентябрь. Но на короткие уикенды продолжают приезжать и летом, среди туристов много молодежи, немало семей с детьми. Стоимость однодневной экскурсионной программы составляет 3-4 тыс. рублей на человека, гостиницу люди берут сами. Также сейчас делаем комбинированный тур с Дагестаном. В целом запросов стало больше на 5-10% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го», – рассказала эксперт.

/TOURBUS.RU Фото предоставлено пресс-службой "Аэрофлота"

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