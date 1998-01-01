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Замминистра туризма Кубы: «Российским туристам остается только купить билет!»

В рамках выставки «Путешествуй!» на ВДНХ с большим успехом прошли Дни Кубы

Остров Свободы встречал на минувшей неделе многочисленных гостей выставки «Путешествуй!» зажигательной музыкой в своем красивом доме в стилизованном колониальном стиле.

Гостеприимная хозяйка кубинского дома на ВДНХ, советник по туризму Посольства Республики Куба в РФ Кристина Леон Изнага довольна высоким интересом гостей выставки и россиян к своей стране.

По статистике за январь-май этого года на Кубе отдохнули 106 тыс туристов из России. Рост по сравнению с прошлым годом огромный - 189%! Россия по прежнему на 3-м месте в рейтинге стран-поставщиков туристов на Кубу.

По итогам 2024 года ожидается рекордный результат - более 200 тыс прибытий.

Участие Кубы в выставке «Путешествуй» в этом году было очень обширным. В рамках конференции, посвященной туристической отрасли, прошедшей на ВДНХ в День России 12 июня, заместитель министра туризма Кубы Мария Дель Кармен Ориянос представила участникам разнообразные возможности отдыха, отметив, что «Куба - это не только солнце и море, но богатая культура и история».

Теперь, когда доступна оплаты покупок на Кубе картой «Мир» и есть выбор авиаперелетов, «российским туристам остается только купить билет».

Как отмечает Кристина Леон Изнага, Куба очень нуждается в расширении авиапрограмм. В этом году ожидается запуск прямых рейсов на курорт Ольгин и более раннее - в конце октября - открытие рейсов «Аэрофлота» в Гавану.

На завершившемся недавно Петербургском международном экономическом форуме, вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом. «Куба – надежный союзник России. Президент России Владимир Путин и Президент Кубы Мигель Диас-Канель неоднократно подчеркивали важность развития стратегического партнерства между нашими странами. Наша встреча подтверждает, что мы выбрали правильный путь развития взаимодействия в области инвестиций и совместных проектов», – сказал вице-премьер.

«Ведется работа над поддержанием интенсивности прямого авиасообщения. Следующим этапом развития розничных платежей может стать эмиссия карт «Мир» на острове. Продолжается работа над вопросом создания круглогодичного курорта Санта Мария Дель Мар около Гаваны

Еще один перспективный проект – строительство в Гаване парка активного отдыха», - добавил вице премьер.

/TOURBUS.RU