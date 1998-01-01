Юбилейный Фестиваль духовых оркестров собрал на берегах Невы 20 тысяч зрителей

В День России, 12 июня 2024 года, в Северной столице прошел 25-й Фестиваль духовых оркестров – одно из наиболее заметных событий и туристского и культурного календаря города. Организатор мероприятия – Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Соборная площадь Петропавловской крепости стала площадкой для выступления лучших военных музыкантов страны. Посетителями ежегодного праздничного концерта под открытым небом стали 20 тысяч петербуржцев и гостей города, которые увидели красочный марш-парад, плац-парад и дефиле-шоу с участием духовых оркестров и солистов российской и оперной сцены.

«Северная столица считается родиной духовых оркестров. История создания Военно-оркестровой службы регулярной российской армии берет свое начало еще со времен Петра Великого. Сформированные по его указу оркестры гвардии Семеновского и Преображенского полков играли на парадах в честь победы в Северной войне, штатным старшим барабанщиком преображенцев был и сам Петр Первый.

И Фестиваль духовых оркестров в Санкт-Петербурге – это еще одна связь с историей города, объединение поколений. Фестиваль привлекает большое количество гостей и жителей города, в том числе - семьи с детьми. И мы видим, что событийный туризм является одной из основных причин посещения Северной столицы.

Также мы можем отметить, что город, комфортный для живущих в нем семей, закономерно притягивает к себе и семейных путешественников из самых разных регионов», – ометила временно исполняющая обязанности председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия.

В мероприятии в самом сердце Северной столицы приняли участие более 400 музыкантов – они исполнили произведения, на создание которых композиторов вдохновил Петербург. марш «На Невских берегах», вальс «В городском саду», «Русский вальс», «Гимн Великому городу» и многое другое.

Специальным гостем фестиваля стал Концертный оркестр духовой и эстрадной музыки белорусского города Пинска. Завершился праздник сводным номером – в исполнении всех музыкантов прозвучал марш «Прощание славянки».

Напомним, что Санкт-Петербург вошел в тройку направлений, наиболее востребованных российскими туристами в июне. Если в мае этого года максимальная загрузка петербургских средств размещения достигала 70%, то в первых числах июня показатель вырос до 74%.

/TOURBUS.RU

ФОТО: Фотогалерея МО РФ