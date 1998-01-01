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РСТ: У россиян пользуются спросом туры в Париж на Олимиаду

Летняя Олимпиада пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа

Туры в Париж на даты проведения летней Олимпиады пользуются спросом у россиян, однако стоимость размещения и перелета выросла многократно, а получить французскую визу уже невозможно, сообщают сегодня РСТ и «Интерфакс».

В компании «Интурист» отметили большое количество запросов на период Олимпиады в Париже:

обращаются и те, кто постоянно проживают в России, и те, кто сейчас находятся за ее пределами, но имеют российские счета и карты, с которых планируют оплачивать услуги.

«Уже полгода работаем с точечными запросами, когда требуется конкретный объект на определенный период, но помочь можем не всегда: квоты на операторский рынок нашей страны не выделялись. Но что-то удается подтверждать через принимающих партнеров.

Однако даже квотированные варианты зачастую дают только по ценам выше стойки, невзирая на контрактные обязательства.

Кроме того, сейчас лето, плюс повышенный запрос на Олимпиаду, поэтому туристам сложнее оформить визы – желающих получить шенген в это время очень много», – рассказал коммерческий директор Филипп Обручев-Миронов.

Он отметил, что если поездка для туристов оказывается слишком дорогой или сложной, то они предпочитают не менять ее даты, а выбирать другие направления или отказаться от путешествия.

По словам директора департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветты Вердиян, Олимпиада в Париже пользуется большой популярностью, но сейчас получить французскую визу к олимпийским играм в Париже просто невозможно – запись на подачу документов идет только на сентябрь.

«Возможно рассмотреть альтернативные варианты, к примеру, подать на шенген в другую европейскую страну. Сегодня это только Греция, по которой есть окошки для записи на конец июня. Но Греция, в основном, выдает однократные визы», – подчеркнула она.

Самые доступные варианты перелетов во Францию – рейсы через Манаму, Ереван, Стамбул, Касабланку, Каир и Дубай.

Что касается размещения в столице Франции, то, по словам экспертов, стоимость среднего отеля 3* в Париже уже превышает 100 тыс. рублей за ночь, это на 300-400% выше, чем вне периода Олимпиады.

Поэтому некоторые туристы с французской визой прилетают в Париж, а размещение бронируют в соседних странах, чаще всего в Испании.

Директор по связям с общественностью компании «Русский Экспресс» Анна Филатовская пояснила, что туристы выбирают интересующий вид спорта, дату соревнования, и только после этого оператор запрашивает наличие мест и стоимость. Возможно посещение открытия Олимпиады с рассадкой вдоль Сены, это обойдется в €2,5-6,2 тыс. в зависимости от зоны.

«Это все индивидуальные запросы, так как продукт немассовый. Спрашивают туры на Олимпиаду давно, сейчас просят актуализировать цены. На практике туристы сначала получают шенген, а потом уже оформляют туры на это событие», – заключила она.

/TOURBUS.RU