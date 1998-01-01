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Депутаты предложили меры по развитию семейного туризма

Среди предложенных мер — введение понятия «семейный туризм», маркировка отелей для отдыха с детьми и скидки на билеты

В рамках прошедшего на минувшей неделе Петербургского международного экономического форума прошла сессия «Туризм и индустрия гостеприимства: новые механизмы государственной поддержки».

В числе выступающих была и Инна Святенко, заместитель рредседателя Совета Федерации, которая озвучила предложение по разработке отдельных мер поддержки семейного туризма, а также законодательных норм, которые обяжут участников туристического рынка уделять внимание этому направлению.

«Необходимо сделать маркировочный знак, которым были бы отмечены те коллективные места размещения, чтобы им могли воспользоваться многодетные семьи. Также для активного развития семейного туризма можно использовать логотип Года семьи. Такие проекты с маркировкой должны быть отражены в плане работы туристской области в регионах и поддержаны государством.

Также хочу остановиться на постановлении правительства об утверждении положения о классификации гостиниц. Хотелось бы обратиться к Министерству экономического развитие с просьбой установить обязательные требования наличия семейных номеров в гостиницах не ниже 3–х звёзд, чтобы отдых многодетных семей был комфортным». – предложила зам. председателя Совета Федерации.

Также Инна Святенко упомянула о необходимости разработать семейные маршруты и корпоративные программы по частичному возмещению расходов на семейный отдых, семейный тариф на авиа- и железнодорожные билеты.

По мнению эксперта, система данных скидок также поспособствует активному развитию туристической отрасли.

В свою очередь заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая отметила, что в настоящее время идет формирование мастер-планов развития городов, многие из которых включают объекты туризма.

«Нужно определить и нормативно закрепить понятие «семейный туризм», сформировать унифицированные требования, в том числе к инвестору, которые обеспечат семейный отдых» – считает она.

Еще одной мерой поддержки, по мнению г-жи Яровой, могла бы стать «семейная карта» для посещения объектов культуры и спортивных объектов, дающая, к примеру, скидки семьям с детьми.

/TOURBUS.RU