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С середины лета Turkish Airlines будет летать из Пулково в Стамбул на Airbus 330-203/ «Аврора» начала полеты между Южно-Сахалинском и Пекином/ Минтранс РФ обещает новые рейсы в Саудовскую Аравию, Индонезию и Танзанию

С середины лета Turkish Airlines будет летать из Пулково в Стамбул на Airbus 330-203

Этим летом Turkish Airlines будет выполнять в международный аэропорт Стамбула из Пулково 21 рейс в неделю. Направление пользуется высоким спросом и по этой причине на пике летнего сезона, и с 12 июля по 30 сентября, на рейсах TK403/404 по маршруту Стамбул – Санкт-Петербург – Стамбул турецкий перевозчик увеличит провозную емкость.

В указанный период рейсы в Стамбул будут выполняться на регулярной основе на широкофюзеляжных бортах типа Airbus 330-203 (с компоновкой 18 кресел в бизнес классе и 232 кресла в классе эконом) четыре раза в неделю.

Airbus 330-203 будет вылетать из Стамбула в 20:25 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, прилет в Пулково – в 00:05 местного времени.

Отправление в Стамбул – в 1:35, соответственно, по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Прибытие – в 00:35 местного времени.

В остальные дни рейс TK403/404 будет выполняться без изменений в расписании и типе борта.

По данным системы бронирования перевозчика, в июле перелет в одну сторону обойдется от 40 тыс. руб. на одного пассажира.

«Аврора» начала полеты между Южно-Сахалинском и Пекином

Прямое авиасообщение между Южно-Сахалинском и Пекином открыла авиакомпания "Аврора", сообщает пресс-служба перевозчика в четверг.

Согласно расписанию, полеты в Пекин выполняются по вторникам, обратный вылет в Южно-Сахалинск - по средам. С 23 июня и до конца августа добавят еще один рейс по воскресеньям.

Полеты на этом направлении будут осуществляться на А319. Время полета в одну сторону - около четырех часов.

Минтранс РФ обещает новые рейсы в Саудовскую Аравию, Индонезию и Танзанию

Из России обещали открыть прямые рейсы в Саудовскую Аравию, Индонезию и Танзанию

Об этом, выступая в рамках пленарной сессии на форуме «Путешествуй!» сказал замминистра Транспорта Вадимир Потешкин.

По его словам, приоритетными направлениями также остаются страны БРИКС, Турция, Венесуэла и Куба.

По словам Владимира Потешкина на данный момент 19 авиакомпаний Российской Федерации выполняют полеты в 25 иностранных государств. 54 зарубежных перевозчика выполняют полеты в Россию из 30 стран мира.

На данный момент, по словам Владимира Потешкина, в парке российских перевозчиков эксплуатируется 1124 воздушных судна.

Перевозку на международных направлениях г-н Потешкин назвал сбалансированной.

«На международных линиях уже в этом году отмечается рост 23,8% по результатам пяти месяцев. Если в прошлом году были 8 млн международных пассажиров, то в этом году мы уже перевезли более 10 млн», – озвучил статистику замглавы минтранса.

/TOURBUS.RU

Фото: Turkish Airlines