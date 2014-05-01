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Центробанк прекратил биржевые торги в долларах и евро. Что будет с ценами на туры?

Эксперты обсуждают, как отразятся на валютном курсе новые санкции США в отношении «Московской биржи»

Вчера стало известно, что в связи с санкциями США в отношении «Московской биржи» Центробанк приостановил проведение биржевых торгов в долларах США и евро.

СМИ сообщают, что Центробанк продолжит определять официальный курс США и евро к рублю, но теперь из других источников: банковской отчетности и сведений, поступающим от цифровых платформ внебиржевых торгов.

По информации АТОР, внутренние курсы туроператоров со вчерашнего дня у большинства компаний при этом изменились не слишком существенно. Более того, в некоторых компаниях нет значительных изменений внутренних курсов и в сравнении с 11 июня.

Финансовые аналитики и эксперты турбизнеса, мнение которых публикует АТОР, пока не ожидают, что санкции против Мосбиржи повлекут значимые последствия для туроператоров или туристов: первые могут расплачиваться с поставщиками в национальных валютах, вторые – покупать в обменниках не только доллары и евро.

Рынок в целом был готов к прекращению торгов долларами и евро на Мосбирже и «катастрофических» последствий для туризма пока не предвидится.

«Мы не ожидаем существенных изменений именно из-за отказа торгов валютой (доллар, евро) через Мосбиржу. Курс определяется спросом и предложением валюты, а не самим инструментом торгов», – считает партнер Strategy Partners Елена Киселева.

Вице-президент АТОР по выездному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян также объяснил, что участники туристического рынка уже расплачиваются с поставщиками в национальных валютах, поскольку санкции против российских финансовых организаций начались не сегодня и возможности оплаты в долларах сокращались постепенно.

На данный момент для развития бизнеса важен устойчивый курс. И резких колебаний эксперты не ожидают, полагая, напротив, что «реакция ЦБ будет последовательной».

«Третьим странам важно понимать, что курс рубля будет рыночным, чтобы не было стремления злоупотреблять курсовыми колебаниями российской валюты», – добавил Артур Мурадян.

Крупнейшие российские банки также утверждают, что на потребителях на данный момент ситуация не отражается.

«Новые ограничения, введенные США сегодня в отношении российских финансовых институтов, не влияют на работу ВТБ и не скажутся на обслуживании наших клиентов. Валютно-обменные операции клиенты по-прежнему могут осуществить в привычном режиме в ВТБ Онлайн и в офисах банка. Средства наших клиентов на счетах и депозитах надежно защищены», – заявили в пресс-службе ВТБ.

С аналогичным заявлением выступил и Сбербанк: «Курсы валют – как покупки, так и продажи – в Сбере стабильны, никаких изменений курсовой разницы со вчерашнего дня не производилось».

Что касается сообщений об ажиотажном спросе на валюту в обменниках, то эксперты полагают, что ситуация стабилизируется через 2-3 дня.

Кроме того, «никто не мешает туристам покупать юани или дирхамы ОАЭ: они свободно конвертируются в других странах. Просто мы привыкли летать с евро или долларами, но в других странах спокойно меняют и эти валюты.

Кстати, в московских обменниках есть даже баты для поездок в Таиланд», – заключил Артур Мурадян.

/TOURBUS.RU

