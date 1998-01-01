Источники АТОР: AZUR air с июля снимает летнюю полетную программу в Таиланд

В результате туристам Anex и «Интуриста» будет доступны только рейсы в Таиланд из Москвы

Как сообщает сегодня АТОР со ссылкой на «осведомленный источник, авиакомпания AZUR air с июля снимает летнюю полетную программу в Таиланд. На рейсах этого перевозчика летали туристы Anex и «Интурист» из 8 городов.

Объем пассажиропотока в месяц достигал примерной отметки в 5 тыс. пассажиров. Официального подтверждения этой информации от AZUR air и туроператоров Anex и «Интурист» пока не поступало.

На летний сезон у AZUR air были заявлены полеты на Пхукет из 8 городов России: Благовещенска, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Томска и Хабаровска.

Авиакомпания выполняла рейсы из этих городов с периодичностью 2-3 раза в месяц в зависимости от направления и месяца.

Согласно подсчетам АТОР, объемы за месяц по всем направлениям достигали цифры около 5000 пассажиров в месяц.

Как отмечают эксперты ассоциации, если сообщения источника подтвердятся, то с полным снятием полетной программы AZUR air туристам Anex и «Интурист» будет доступен летний Таиланд только из Москвы на рейсах Red Wings.

Со снятием летней полетной программе на Пхукет AZUR air без прямых рейсов на остров в летнем сезоне остаются жители двух городов – Благовещенска и Томска. Другие авиакомпании оттуда в Таиланд прямых рейсов не заявляли.

Из всех остальных городов у AZUR air есть альтернативы: чартерные рейсы авиакомпаний «Икар», Red Wings и регулярные «Аэрофлота» и S7 (из Иркутска в Бангкок).

Таким образом, отмечает АТОР, без рейсов AZUR air в летнем сезоне, Таиланд на прямых (чартерных и регулярных) рейсах будет доступен туристам из 10 городов:

Москва

Петербург (регулярный «Аэрофлот»)

Екатеринбург

Сочи

Иркутск

Хабаровск

Красноярск

Новосибирск

Южно-Сахалинск

Владивосток (регулярный «Аэрофлот»).

/TOURBUS.RU