Новости Александр Мусихин: «Китайских туристов привлекает фигурное катание, аргентинцев — Транссиб» Глава «Интуриста» рассказал об изменении предпочтений иностранных туристов, посещающих Россию

Более 40% иностранных туристов приезжают в Россию из Китая, их привлекают не только исторические места, но и спортивные события, такие как выступления российских фигуристок, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин, которого цитирует «Интерфакс». «За последние пять лет существенно изменился портрет иностранного туриста. Наш на данный момент основной рынок – это КНР, более 40% туристов приезжают в Россию из Китая. Если раньше ездили исключительно группами, то теперь китайские туристы очень часто ездят с семьями, это какие-то бизнес-поездки и просто индивидуалы. Соответственно, нужно больше информации на китайском языке. То есть, если раньше было достаточно, чтобы гид просто переводил, то теперь необходимо помогать китайскому туристу почувствовать себя комфортно в нашей стране», - рассказал он на пленарной сессии форума «Путешествуй!», который проходит в Москве. По его словам, китайские туристы активно ищут новые впечатления. «Это не только какие-то исторические места, это разного рода интерактивы, мастер-классы. Особое внимание хочу обратить на событийный туризм. Китайских туристов это тоже привлекает, особенно после Зимней Олимпиады в Пекине. В частности, у наших фигуристок целая огромная армия поклонников из Китая. Они готовы приезжать на их показательные выступления, на соревнования. Этим, конечно же можно пользоваться, как элеменом продвижения», - пояснил эксперт. Эксперт добавил, что не только китайцев, но и туристов из других стран стала интересовать более широкая география путешествий по России. «Туристы достаточно серьезно изменились за последнее время. То есть, если раньше иностранцев интересовали в основном мегаполисы – Петербург, Москва, то теперь интересы гораздо шире. У нас существуют совершенно фантастические запросы, уже даже и реализованные: в частности, швейцарцы ездят в Дагестан, японцы ездят в Сочи, Аргентина вообще путешествует по маршруту Транссиба. Насколько это может стать трендом, пока сложно судить, но подобные запросы существуют и важно продвигать не только основные центры, но и всю территорию страны», - пояснил глава «Интуриста». Александр Мусихин также назвал и несколько факторов, которые могут негативно отразиться на восстановлении въездного туризма в России. В частности, партнеры туроператора высказываются о вопросах безопасности, и нерешенных пока вопросах безналичных платежей, - сообщает в свою очередь АТОР. Еще одна сложность – система «Электронная путевка», которая будет запущена для сегмента въездного туризма меньше, чем через три месяца. «Формирование электронной путевки в сегменте въездного туризма значительно сложнее, чем в выездном. Так, например, нам не всегда известна сумма продажи путевки за рубежом. Мы даже точно не можем сказать, в какой валюте она была продана. Над этими моментами все еще надо работать», - считает эксперт. За первый квартал 2024 года Россию посетило почти 220 тыс. иностранных граждан, указавших целью поездки туризм, в том числе около 100 тыс. граждан КНР. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что рассчитывает на 5 млн поездок иностранных туристов в 2024 году, это на 30% больше, чем годом ранее. /TOURBUS.RU



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 По тексту:



Подписка