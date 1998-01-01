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13 июня
Александр Мусихин: «Китайских туристов привлекает фигурное катание, аргентинцев — Транссиб»
Глава «Интуриста» рассказал об изменении предпочтений иностранных туристов, посещающих Россию
Более 40% иностранных туристов приезжают в Россию из Китая, их привлекают не только исторические места, но и спортивные события, такие как выступления российских фигуристок, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин, которого цитирует «Интерфакс».
«За последние пять лет существенно изменился портрет иностранного туриста. Наш на данный момент основной рынок – это КНР, более 40% туристов приезжают в Россию из Китая. Если раньше ездили исключительно группами, то теперь китайские туристы очень часто ездят с семьями, это какие-то бизнес-поездки и просто индивидуалы.
Соответственно, нужно больше информации на китайском языке. То есть, если раньше было достаточно, чтобы гид просто переводил, то теперь необходимо помогать китайскому туристу почувствовать себя комфортно в нашей стране», - рассказал он на пленарной сессии форума «Путешествуй!», который проходит в Москве.
По его словам, китайские туристы активно ищут новые впечатления.
«Это не только какие-то исторические места, это разного рода интерактивы, мастер-классы. Особое внимание хочу обратить на событийный туризм. Китайских туристов это тоже привлекает, особенно после Зимней Олимпиады в Пекине.
В частности, у наших фигуристок целая огромная армия поклонников из Китая. Они готовы приезжать на их показательные выступления, на соревнования. Этим, конечно же можно пользоваться, как элеменом продвижения», - пояснил эксперт.
Эксперт добавил, что не только китайцев, но и туристов из других стран стала интересовать более широкая география путешествий по России.
«Туристы достаточно серьезно изменились за последнее время. То есть, если раньше иностранцев интересовали в основном мегаполисы – Петербург, Москва, то теперь интересы гораздо шире.
У нас существуют совершенно фантастические запросы, уже даже и реализованные: в частности, швейцарцы ездят в Дагестан, японцы ездят в Сочи, Аргентина вообще путешествует по маршруту Транссиба. Насколько это может стать трендом, пока сложно судить, но подобные запросы существуют и важно продвигать не только основные центры, но и всю территорию страны», - пояснил глава «Интуриста».
Александр Мусихин также назвал и несколько факторов, которые могут негативно отразиться на восстановлении въездного туризма в России.
В частности, партнеры туроператора высказываются о вопросах безопасности, и нерешенных пока вопросах безналичных платежей, - сообщает в свою очередь АТОР.
Еще одна сложность – система «Электронная путевка», которая будет запущена для сегмента въездного туризма меньше, чем через три месяца.
«Формирование электронной путевки в сегменте въездного туризма значительно сложнее, чем в выездном. Так, например, нам не всегда известна сумма продажи путевки за рубежом. Мы даже точно не можем сказать, в какой валюте она была продана. Над этими моментами все еще надо работать», - считает эксперт.
За первый квартал 2024 года Россию посетило почти 220 тыс. иностранных граждан, указавших целью поездки туризм, в том числе около 100 тыс. граждан КНР.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что рассчитывает на 5 млн поездок иностранных туристов в 2024 году, это на 30% больше, чем годом ранее.
/TOURBUS.RU
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