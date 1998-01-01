Максим Решетников: «Мы готовим новый пакет предложений по улучшению делового климата в туризме»

Среди мер, которые озвучил сегодня глава Минэкономразвития — оптимизация электронной путевки и разграничение ответственности между туроператорами и турагентами

Минэкономразвития готовит новый пакет предложений в рамках дорожной карты трансформации делового климата в туризме, сообщил глава ведомства Максим Решетников на сегодняшней встрече с представителями туристического бизнеса в рамках форума «Путешествуй»

«Ряд мероприятий в рамках дорожной карты мы уже реализовали, и сейчас готовим следующий пакет. Он включает инициативу по разграничению ответственности между туроператором, турагентами и третьими лицами.

Согласовываем с коллегами из федеральных ведомств проект постановления по оптимизации электронной путевки, по составу вносимой информации, и рассчитываем, что в третьем квартале это будет принято», - сообщил министр, которого цитирует «Интерфакс».

Еще одно новшество касается передвижения туристических автобусов.

«Предлагается добавить изменения в закон о безопасности дорожного движения, чтобы туристические автобусы могли осуществлять движения по выделенным полосам и парковаться вблизи объектов туристического показа», - сказал министр.

По его словам, уже разработаны и внесены в правительство акты по введению невозвратных бронирований в гостиницах, а также по расширению перечня документов при заселении в гостиницу, в том числе, загранпаспорту, QR-коду паспорта, военному билету и водительскому удостоверению.

Среди реализованных инициатив глава Минэкономразвития отметил также создание фотобанка для турфирм и расширение перечня услуг отелей, которые не облагаются НДС.

Г-н Решетников напомнил, что встречи с турбизнесом уже стали регулярными. Год назад такой диалог состоялся в рамках форума «Путешествуй!», а в декабре 2023 года – на юбилее Российского союза туриндустрии.

«Благодаря таким встречам, мы с вами достаточно подготовились и запустили электронную путевку для туроператоров-выездников, на очереди туроператоры в сфере внутреннего и въездного туризма.

Также мы запустили механизм оплаты иностранцами услуг в России, так называемую «карту туриста». Мы сформировали такую возможность и теперь договариваемся с каждой страной», – напомнил он.

/TOURBUS.RU