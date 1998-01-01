Минэкономразвития предлагает ввести многократные визы для туристов

Минэкономразвития рассматривает вариант введения многократной визы для иностранных туристов на 15 месяцев или два года, сообщил сегодня замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков, которого цитирует «Интерфакс».

«На наш взгляд, и эксперты это подтверждают, эффект может принести многократная виза со сроком 15 месяцев или два года.

Это то, чего на сегодня у нас нет, поэтому это также одно из основных направлений роста въездного туризма», - сказал он на сессии в рамках туристического форума «Путешествуй!» в Москве.

Как отметил г-н Вахруков, сейчас министерство обсуждает с коллегами из других ведомств возможность снижения стоимости туристических виз в Россию, увеличение срока пребывания и срока действия единой электронной визы, реализацию в России механизма «виза по прибытии».

«Во многих странах механизм уже реализован. Не для всех, а для отдельных стран, что является для нас целевым. Ну и важнейшим, принципиальным решением для нас является снятие запрета на одностороннее упрощение визовых требований. Чтобы мы могли в одностороннем порядке делать свою страну безвизовой для отдельных стран», - подчеркнул замглавы Минэкономразвития.

Кроме того, министерство рассматривает изменение сроков действия туристических виз в зависимости от сезонности турпоездок и времени отпусков на целевых рынках.

«Например, для Китая и Ближнего Востока это разные периоды, когда будет максимально востребован туризм в России. Если это китайский Новый год, то январь-февраль, для Ближнего Востока – декабрь, июль, август», - добавил г-н Вахруков.

Он напомнил, что сейчас фиксируется устойчивый рост интереса иностранных туристов к России. В 2023 году число турпоездок увеличилось более чем на 20% и составило 4 млн.

Гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин накануне заявил на пленарной сессии форума, что упрощение визового режима – мощнейший инструмент продвижения страны, и введение электронной визы уже увеличило турпоток в Россию.

Он призвал пойти дальше и ввести двукратные визы, чтобы расширить возможности по продаже комбинированных туров Россия плюс Казахстан или Россия плюс Белоруссия, а также увеличить мотивацию для иностранных туристов вернуться в Россию еще раз.

/TOURBUS.RU