Новости В столице открылся форум «Путешествуй!» Международный форум проходит на ВДНХ и объединяет деловую программу и большой туристический фестиваль

Форум "Путешествуй!" открылся 12 июня на ВДНХ в Москве, он объединяет деловую программу и туристический фестиваль. Как сообщили в Минэкономразвития РФ, форум – якорное мероприятие в сфере туризма и гостеприимства. В этом году в его работе примут участие представители всех российских регионов, а также Китая, Ирана, Саудовской Аравии, Узбекистана, Кубы, Мьянмы, Уганды. "Очень символично, что именно сегодня, в День России, мы открываем четвертый российский туристический форум "Путешествуй!". Я отдельно хочу поприветствовать наших друзей из дружественных стран, которые сидят и на сцене, и в зале. И я хочу их поблагодарить не только за то, что они приехали, но и за то, что они проводят обширную работу, чтобы наши турпотоки росли взаимно", - сказал на пленарной сессии в день открытия форума вице-премьер Дмитрий Чернышенко, которого цитирует «Интерфакс». Он напомнил, что к 2030 году число турпоездок по России должно вырасти в два раза, число иностранных туристов, приезжающих в Россию, в три раза, а доля туристической отрасли в ВВП РФ – до 5%. "Наша ключевая задача – выйти на 140 млн поездок к 2030 году, и мы идем по графику. В этом году мы рассчитываем, что будет более 90 млн поездок, и для этого мы создаем заделы по трем направлениям – развитие номерного фонда, создание новых точек притяжения туристов, таких как горнолыжные курорты, парки развлечений и аквапарки, развитие транспортной инфраструктуры", - добавил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, в России сейчас миллион гостиничных номеров, а к 2030 году нужно создать еще почти 240 тыс. Отобраны 22 проекта новых горнолыжных трасс, парков развлечений и аквапарков. А в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал" пять новых курортов будут созданы с нуля. Форум "Путешествуй!" пройдет на ВДНХ с 12 по 16 июня. На Туристическом фестивале в павильоне №75 представляют свои возможности в сфере туризма 89 российских регионов. Планируется, что всего в форуме примут участие более 55 тыс. человек, включая участников деловой программы и посетителей туристического фестивал /TOURBUS.RU Фото пресс-службы Минэкономразвития РФ



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