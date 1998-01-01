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Дмитрий Чернышенко: Объемы финансирования туризма выросли в 12 раз

На Петербургском экономическом форуме обсудили меры государственной поддержки туризма

Одним из ярких событий прошедшего на минувшей неделе Петербургского экономического форума стала сессия, на которой обсуждались новые механизмы государственной поддержки туристической сферы и перспективы её дальнейшего развития.

Модерировал дискуссию «Туризм и индустрия гостеприимства: новые механизмы государственной поддержки» зам. главы правительств Дмитрий Чернышенко.

Как отметил г-н Чернышенко, объемы финансирования туризма выросли в 12 раз, и нынешняя задача - обеспечить к 2030 году рост туристического потока до 140 млн поездок в год и вклад туризма в ВВП до 5%.

По словам вице–премьера, важная цель данной сессии заключалась в том, чтобы «собрать «инфраструктурное меню», которое позволит синхронизировать федеральные и региональные ресурсы, выделенные на развитие туристической сферы».

Зам. министра экономического развития России Дмитрий Вахруков сообщил, что по итогам прошлого года отмечен рекордный показатель туристических поездок по России – 84 млн.

«Мне кажется, при формировании параметров нового национального проекта очень важно соблюдать один простой принцип – сохранить то, что работает. И мы действительно видим, что те программы, которые донастраивались, на сегодняшний день работают достаточно эффективно. Первая, и самая главная – программа льготного кредитования крупных гостиниц. Сегодня эта программа расширена до 59 тыс. номеров. Напомню, что еще год назад у нас было 20 тыс. номеров. Мы эту программу кратно увеличили.

Это большие долгосрочные вложения, и большие долгосрочные расходы государства на субсидирование процентной ставки. Хочу отметить, что программа будет финансироваться в приоритетном порядке», – подчеркнул Дмитрий Вахруков.

Замминистра строительства и ЖКХ Юрий Муценек рассказал про инфраструктурные обеспечение туризма: «Сегодня в восьми регионах нашей страны мы создаем 18 объектов инфраструктуры для развития туристических кластеров, 4 из которых уже реализовано.

Кроме того, совместно с Корпорацией Туризм.РФ ведем работу по созданию мастер-планов масштабных проектов туризма.

Еще одно направление – завершение строительства объектов инфраструктуры с длительным сроком окупаемости. В рамках этой меры уже в 2024 году будут профинансированы 10 объектов, из которых два будут введены в эксплуатацию.

Один из крупнейших туристических проектов – комплексное развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш». Также активно используется механизм инфраструктурных бюджетных кредитов, по которому реализуется восемь объектов».

Замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков в своём докладе озвучил действующие и новые меры поддержки производства промышленной продукции для сферы туризма, которые включают в себя кластерную инвестиционную платформу, а также программы фонда развития промышленности – в них входят льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции.

В конце встречи зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко подняла вопросы развития семейного туризма, расширения возможностей туристических платформ, а также механизмов поддержки путешественников.

Вице-спикер предложила ввести «семейный тариф» на покупку авиа и/или железнодорожных билетов, и проработать возможность получения один раз в год налогового вычета за покупку билетов по такому тарифу.

/TOURBUS.RU