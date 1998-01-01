Москва поделится опытом развития туризма на форуме «Путешествуй!»

Комитет по туризму города Москвы реализует множество комплексных программ в отрасли — от уникальных событийных проектов до международного продвижения российской столицы. Об этом представители Мостуризма расскажут в рамках деловой программы четвертого российского туристического форума «Путешествуй!», который пройдет в Москве с 12 по 16 июня, - сообщили нам сегодня в пресс-службе Мостуризма.

Председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов отметит проекты столицы по продвижению туристического потенциала на международных рынках на пленарной сессии «Международный туризм. Россия и мир» (12 июня, 09:45 — 12:30). В числе тем выступления – развитие инфраструктуры для иностранных туристов и инструменты взаимодействия Москвы с зарубежной отраслью.

Заместитель председателя Комитета по туризму Булат Нурмуханов также поделится тем, как новые визовые преференции влияют на иностранный турпоток в столице, на сессии «Электронная виза и групповые безвизовые поездки: новые механизмы развития двустороннего туризма» (13 июня, 10:30 — 12:30).

Москва ориентирована не только на международный рынок, но и на развитие успешных региональных партнерств: сегодня субъекты страны не конкурируют за туристов, а выстраивают совместные программы, которые позволяют городам увеличивать турпоток, а путешественникам — получать разнообразные впечатления.

Например, представители Мостуризма расскажут о проекте «Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири», маршруты которого объединяют Москву и Тюменскую область, а также об образовательно-туристическом проекте «Город открытий». Его методологию уже используют в Волгограде, Воронеже, Когалыме, Тобольске и Тюмени. Эксперты выступят на панельной дискуссии «Межрегиональное сотрудничество в сфере туризма» (13 июня, 15:30 — 17:00).

Город также создает множество цифровых инструментов, удобных для продвижения туристических продуктов не только столицы, но и других городов. Экосистема RUSSPASS позволяет отрасли представлять свои туристические продукты, а путешественникам — выбирать желаемые направления и сценарии: сегодня на сервисе доступно более 36 тысяч предложений из 85 регионов России.

На панельной дискуссии «Создание продукта, который полетит: турпродукт для цифрового общества» (14 июня 10:00 – 11:30) поделятся экспертизой, что важно знать об аудитории при работе с такими проектами.

Кроме того, брендам территорий будет посвящена панельная дискуссия «Что значит имя? Роль региональных брендов в продвижении территорий» (13 июня, 11:00 — 12:30), где выступят представители RUSSPASS Журнала – издания о туризме, которое помогает раскрывать российские направления для путешествий с новых ракурсов.

Также на площадке форума будет работать мобильный туристско-информационный центр Москвы, где гости смогут еще больше узнать о столице и создать свое идеальное путешествие по городу.

Напомним, что турпоток в столицу за 2023 год составил 24,5 миллиона туристов и приблизился к допандемийным показателям.

Поступления от туризма в бюджет города оцениваются в 178 млрд рублей — на эти средства можно построить порядка 70 школ или 16 км новых линий метро.

/TOURBUS.RU