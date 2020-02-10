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11 июня
C cегодняшнего дня «шенген» подорожал на 12%
Наиболее лояльны к российским туристам в этом сезоне консульства Италии, Испании и Франции
Как мы сообщали ранее, с 11 июня визовый сбор за оформление краткосрочной шенгенской визы (тип C) увеличился на 12%.
Теперь стоимость шенгенской визы составляет 90 евро для взрослых и 45 евро для детей в возрасте от 6 до 12 лет.
Под новые правила попадают граждане РФ и многих других стран, за некоторым исключением. Например, сумма визового сбора (35 евро) не изменится для граждан Армении, Азербайджана и Беларуси (в последнем случае – за исключением должностных лиц), поскольку у этих стран действуют соглашения об упрощении визового режима с ЕС, предусматривающие фиксированные суммы визовых сборов
Как сообщает сегодня АТОР, практически все визовые центры стран Шенгенской зоны, работающие на территории РФ, опубликовали на своих сайтах информацию о повышении стоимости визы. При этом в ряде регионов из-за закладываемого времени на пересылку документов в Москву новые тарифы вступили в силу раньше 11 июня.
Так, все заявления, принятые в региональных визовых центрах Венгрии в Хабаровске и Владивостоке, оплачиваются по новым тарифам уже с 4 июня в связи с тем, что поступят на рассмотрение в консульство в Москве 11 июня. В Воронеже, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саратове эта мера актуальна с 5 июня, в Москве – с 10 июня.
Аналогичная ситуация с применением новых тарифов с 5 июня наблюдается и в региональных визовых центрах Греции.
Туроператоры, работающие на европейских направлениях, не заметили повышенного интереса своих клиентов к оформлению шенгена по «старым ценам». «Всплеска спроса не было. Туристов записываем на подачу документов в обычном режиме», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе туроператора «Русский Экспресс».
Повышение стоимости шенгенской визы не привело к сокращению количества желающих ее получить,
поясняют эксперты туроператорской компании BSI Group. По их словам, устойчивый спрос на шенгенские визы связан с наступлением летнего сезона и грядущим осенним сезоном.
«Весна, лето и осень – это оптимальное время для путешествий в Европу, и в этот период спрос на визы традиционно высокий. Так было в доковидные времена, такой тренд сохраняется и сейчас. Летние туры покупают те, у кого уже есть шенгенская виза. Туристы, которые задумались об оформлении шенгена сейчас, в большинстве случаев смогут отправиться в Европу уже осенью», – отметили в BSI Group.
По данным туроператоров, ТОП-3 стран Шенгенской зоны, в визовые центры которых чаще всего подают документы их клиенты, с наступлением лета не изменился. Это Франция, Италия и Испания. Консульства этих стран относительно лояльны и могут выдать многократную визу, сообщают участники туристического рынка.
Также наши соотечественники обращаются за шенгеном в визовые центры Греции, Венгрии, Португалии и Швейцарии, но чаще всего консульства указанных стран оформляют однократные визы под сроки поездки.
Записаться на подачу документов в визовый центр Франции по-прежнему проблематично. Французы недавно раздали слоты вплоть до сентября, но, как говорят эксперты, каждую неделю появляются новые «окошки».
Ситуация с записью на итальянский шенген более предсказуемая: в визовом центре Италии в Москве есть слоты на середину-конец июля, но получение визы может занять до 1,5 месяцев, предупреждают туроператоры.
Полноценной записи на визу в Испанию не было уже несколько недель, поэтому туроператоры ждут появления слотов в ближайшие дни. Испанский шенген в Москве делали за 3-4 недели.
Как рассказали в «Русском Экспрессе», минимальный срок рассмотрения документов на получение в Москве визы в Грецию составляет до 3 недель, в Венгрию – до 4 недель.
/TOURBUS.RU
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