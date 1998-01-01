Горячие авиановости

Jazeera Airways в июне совершит 104 рейса для паломников из России в Саудовскую Аравию/ "Азимут" свяжет Москву с Кутаиси/ Red Wings начнет рейсы между Уфой и Батуми

Jazeera Airways в июне совершит 104 рейса для паломников из России в Саудовскую Аравию

Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways в период с 1 по 10 июня поставила из Москвы, Махачкалы и Казани 104 дополнительных рейса в Саудовскую Аравию. Чартерная перевозка рассчитана на паломников, совершающих хадж в Мекку. Возвратные рейсы состоятся с 20 по 30 июня.

Все борта были стопроцентно загружены. Прямые регулярные рейсы между Саудовской Аравией и Россией сейчас не выполняются – с обеих сторон нет назначенных перевозчиков.

Как сообщила региональный представитель Jazeera Airways Яна Вазири, в указанные даты было сделано от 4 до 7 рейсов в день. Полетная программа перевозчика в Саудовскую Аравию продлится до конца июня.

По словам г-жи Вазири, прямые чартеры позволяют паломникам кратчайшим путем добираться к святым местам. «Многие из наших пассажиров – люди в возрасте, понятно, что перелет с минимальными временными затратами существенно облегчает им путешествие», – добавила она.

В компании подсчитали, что всего прямыми рейсами в июне будет перевезено порядка 8,7 тыс. пассажиров из трех российских городов. Помимо этого, почти 700 пассажиров вылетят в Медину через Кувейт.

В этом году власти Саудовской Аравии выделили квоту 25 тыс. человек для мусульман – граждан Российской Федерации.

"Азимут" свяжет Москву с Кутаиси

Авиакомпания "Азимут" с 2 июля откроет полеты по маршруту Москва - Кутаиси (Грузия) - Москва с частотой два раза в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика.

Полеты будут выполняться до 25 октября 2024 года по вторникам и пятницам. Вылет из Москвы (аэропорт "Внуково") в 7:10, посадка в Кутаиси в 11:45, вылет обратно в 12:45, посадка в столице в 15:25.

На данный момент прямые рейсы по этому маршруту не выполняет ни одна авиакомпания.

"Азимут" с 2023 года выполняет полеты в Тбилиси из аэропорта "Внуково", Минеральных Вод, Сочи, Уфы и Санкт-Петербурга, в Батуми - из "Внуково".

Red Wings начнет рейсы между Уфой и Батуми

Авиакомпания Red Wings с 4 июля начнет осуществлять рейсы между Уфой и Батуми с частотой 1 раз в неделю, сообщает пресс-служба международного аэропорта Уфы.

Рейсы будут выполняться каждый четверг на самолетах Superjet 100. Из Уфы самолет будет вылетать в 10:20. Продолжительность полета составит 3 часа 35 минут.

Согласно сезонному расписанию, летняя программа Red Wings в Батуми продолжится до конца

августа, а в конце октября авиакомпания вновь вернется к маршруту.

В настоящее время из аэропорта Уфы в Тбилиси летает авиакомпания "Азимут". Других рейсов в Грузию из аэропорта нет.

/TOURBUS.RU