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11 июня
Эксперты: День России туристы отметят в Сочи и Петербурге
В этом году праздник, в отличие от прошлого года, приходится на середину недели
Как отмечают эксперты РСТ, в этом году День России попадает на среду, его не получается присоединить к выходным – не самый удачный вариант для продолжительных турпоездок. Тем не менее, спрос на отдых по России в июне хороший и многие туристы встретят праздник на курортах страны.
По данным интернет-магазина туров Travelata.ru, главные направления в середине июня – Краснодарский край и Санкт Петербург.
Как рассказал директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев, на даты, включающие июньский праздник, популярны курорты Большого Сочи, а также Санкт-Петербург. «Туристы чаще всего выбирают отели 3–4* и, как правило, без питания. Среди востребованных направлений появилась Красная Поляна. Прежде, не считая Санкт-Петербурга, туристы бронировали в основном пляжные направления внутри России».
Самым востребованным российским направлением с захватом 12 июня стал Адлер. Там в этот период планируют отдохнуть больше четверти туристов, которые приобрели туры через сервис Travelata.ru. Средний чек поездки – 89 тыс. рублей. На втором месте Сочи-Центр – 17%. Туристы в среднем заплатили за такой отдых 102 тысячи рублей.
Побывать в Санкт-Петербурге решили 13% отдыхающих, в среднем они заплатили 52 тыс. рублей за поездку. На четвертом месте самое дорогое из популярных направлений – курорт Имеретинский. В прошлом году он был на втором месте. За год средний чек вырос с 81 тысячи до 122 тысяч рублей. Замыкает пятерку Эсто-Садок – 6%. Средняя цена отдыха – 59 тыс.
Размещение в отелях 3-4* сейчас выбирает 60% туристов. В прошлом году самыми популярными были четырехзвездочные отели. Еще 15% выбирают отели без звезд. Меньше всего в Travelata тех, кто бронирует уровень 1* или 5*- всего 1%.
Статистика единой платформы для отелей Travelline не фиксирует заметного всплеска бронирований Сочи и ближайших к нему курортов на День России. А вот Петербург на 12 июня показывает значительный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и по сравнению с другими датами месяца – 67%. Еще выше этот показатель по Москве – 93%. Впрочем, на поездки в Москву высокий спрос весь июнь, и выделить именно День России трудно.
Ранее РСТ сообщал, в турагентствах отмечают снижение продаж туров на День России по сравнению с прошлым годом. В 2023 году на этот праздник было три выходных – 10, 11 и 12 июня.
По словам генерального директора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, всплеска продаж туров на неделе, захватывающей 12 июня, нет. Впрочем, незначительное увеличение объемов бронирования видно по Абхазии, Сочи и другим российским черноморским курортам.
«Но это, в основном, короткие поездки жителей региона. Им не надо тратить много времени на дорогу, поэтому многие краснодарцы и ростовчане собираются в ту же Анапу. Тут можно говорить о 10% прироста к прошлому году.
Но москвичи и жители других более удаленных от юга страны городов пока не рассматривают такие туры. Конечно, год назад ситуация была намного лучше – люди располагали тремя нерабочими днями», – сообщил он.
Эксперт добавил, что продажи, скорее всего, так и продолжатся ровно, без всплесков, до конца августа.
/TOURBUS.RU
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