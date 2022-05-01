Новости Эксперты: День России туристы отметят в Сочи и Петербурге В этом году праздник, в отличие от прошлого года, приходится на середину недели

Как отмечают эксперты РСТ, в этом году День России попадает на среду, его не получается присоединить к выходным – не самый удачный вариант для продолжительных турпоездок. Тем не менее, спрос на отдых по России в июне хороший и многие туристы встретят праздник на курортах страны. По данным интернет-магазина туров Travelata.ru, главные направления в середине июня – Краснодарский край и Санкт Петербург. Как рассказал директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев, на даты, включающие июньский праздник, популярны курорты Большого Сочи, а также Санкт-Петербург. «Туристы чаще всего выбирают отели 3–4* и, как правило, без питания. Среди востребованных направлений появилась Красная Поляна. Прежде, не считая Санкт-Петербурга, туристы бронировали в основном пляжные направления внутри России». Самым востребованным российским направлением с захватом 12 июня стал Адлер. Там в этот период планируют отдохнуть больше четверти туристов, которые приобрели туры через сервис Travelata.ru. Средний чек поездки – 89 тыс. рублей. На втором месте Сочи-Центр – 17%. Туристы в среднем заплатили за такой отдых 102 тысячи рублей. Побывать в Санкт-Петербурге решили 13% отдыхающих, в среднем они заплатили 52 тыс. рублей за поездку. На четвертом месте самое дорогое из популярных направлений – курорт Имеретинский. В прошлом году он был на втором месте. За год средний чек вырос с 81 тысячи до 122 тысяч рублей. Замыкает пятерку Эсто-Садок – 6%. Средняя цена отдыха – 59 тыс. Размещение в отелях 3-4* сейчас выбирает 60% туристов. В прошлом году самыми популярными были четырехзвездочные отели. Еще 15% выбирают отели без звезд. Меньше всего в Travelata тех, кто бронирует уровень 1* или 5*- всего 1%. Статистика единой платформы для отелей Travelline не фиксирует заметного всплеска бронирований Сочи и ближайших к нему курортов на День России. А вот Петербург на 12 июня показывает значительный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и по сравнению с другими датами месяца – 67%. Еще выше этот показатель по Москве – 93%. Впрочем, на поездки в Москву высокий спрос весь июнь, и выделить именно День России трудно. Ранее РСТ сообщал, в турагентствах отмечают снижение продаж туров на День России по сравнению с прошлым годом. В 2023 году на этот праздник было три выходных – 10, 11 и 12 июня. По словам генерального директора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, всплеска продаж туров на неделе, захватывающей 12 июня, нет. Впрочем, незначительное увеличение объемов бронирования видно по Абхазии, Сочи и другим российским черноморским курортам. «Но это, в основном, короткие поездки жителей региона. Им не надо тратить много времени на дорогу, поэтому многие краснодарцы и ростовчане собираются в ту же Анапу. Тут можно говорить о 10% прироста к прошлому году. Но москвичи и жители других более удаленных от юга страны городов пока не рассматривают такие туры. Конечно, год назад ситуация была намного лучше – люди располагали тремя нерабочими днями», – сообщил он. Эксперт добавил, что продажи, скорее всего, так и продолжатся ровно, без всплесков, до конца августа. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 По тексту:



Подписка