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UN Tourism: Россия — в мировом ТОП-10 по тратам на путешествия в 2023 году

Всемирная туристская организация ООН подвела финансовые туристические итоги минувшего года

Китай восстановил свои позиции в рейтинге стран, чьи граждане больше всего тратили на путешествия за рубеж в 2023 году, в топ-10 стран по расходам за границей также вошли россияне, следует из данных Всемирной туристской организации ООН (UN Tourism, ранее UNWTO), которые публикует «Интерфакс».

Как отметили в организации, Азиатско-Тихоокеанский регион консолидирует свои позиции по тратам на международный туризм после последствий пандемии коронавируса. В 2023 году расходы граждан Китая на поездки за границу достигли $196,5 млрд, опередив США ($150 млрд). Замыкает тройку лидеров по тратам Германия с $112 млрд.

В топ-5 вошли Великобритания ($110 млрд) и Франция ($49 млрд).

В первую десятку также вошли Канада, Италия, Индия, Россия и Южная Корея. По сравнению с 2022 годом Россия поднялась в рейтинге с 11-го на 9-е место.

По данным UN Tourism, в 2023 году Франция укрепила свои позиции самого посещаемого направления в мире, приняв 100 млн международных туристов. Второе место заняла Испания с 85 млн туристов, за ней следуют США (66 млн), Италия (57 млн). Замыкает пятерку лидеров Турция с 55 млн иностранных туристов. В десятку самых посещаемых направлений в 2023 году вошли Мексика, Великобритания, Германия, Греция и Австрия.

Как сообщали в организации ранее, доходы от международного туризма в 2023 году достигли $1,5 трлн, это означает почти полное восстановление до уровня допандемийного 2019 года.

Всемирная туристская организация ООН также перечислила страны, где больше всего заработали на туризме в 2023 году, лидером рейтинга стали США.

По данным организации, США заработали в прошлом году $176 млрд. Второе место заняла Испания с $92 млрд, замыкает тройку лидеров Великобритания ($74 млрд). Далее следуют Франция ($69 млрд) и Италия ($56 млрд).

В топ-15 вошли ОАЭ, Турция, Австралия, Канада, Япония, Германия, Саудовская Аравия, Макао (Китай), Индия и Мексика.

Как отметили в UN Tourism, по сравнению с допандемийным 2019 годом Великобритания поднялась на две позиции, ОАЭ переместились вверх с 13 места, Турция – с 12 места, Канада с 15 места. На пару мест выше оказалась и Мексика.

Наибольший скачок показала Саудовская Аравия, переместившись с 27 места в 2019 году на 12 место в 2023 году.

Как сообщал ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, в 2023 году прибыль туристической индустрии РФ составила около 280 млрд рублей (или $3,14 млрд), это в 2,3 раза больше по сравнению с допандемийным 2019 годом.

/TOURBUS.RU