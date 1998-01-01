Владимир Рубцов: Для развития въездного туризма нужные интересные маршруты, работа с ценами и госсубсидии

У России огромный потенциал развития въездного туризма, но для увеличения иностранного турпотока необходимо разрабатывать интересные межрегиональные маршруты, заниматься ценообразованием, привлекать квалифицированные кадры, субсидировать бизнес, считает генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов.

«Потенциал в плане развития въездного туризма у нашей страны просто огромный. Для примера, первая страна в мире по приему туристов, Франция, принимает 100 миллионов туристов в год. Турция приняла 57 миллионов за прошлый год, Австрия – 30 миллионов. Небольшая страна принимает такое большое количество туристов. Наша страна – самая большая в мире и потенциал очень большой», - сказал он на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной въездному туризму, - сообщает «Интерфакс».

По словам г-на Рубцова, приоритет в развитии въездного туризма – это, в первую очередь, разработка интересных, в том числе и межрегиональных, маршрутов по России. «Должны быть интересные программы на любого клиента.

Второй момент – ценообразование. К нам путешествовать, как уже было отмечено, достаточно дорого. Мы должны привлекать и средний сегмент, и эконом-сегмент. Поэтому очень важно работать с ценами.

Третий важный момент, который хотелось бы отметить здесь, - это, конечно, учитывать национальные особенности туристов, которых мы приглашаем к нам в гости», - добавил эксперт.

Он подчеркнул и важность кадрового вопроса для приема иностранных туристов.

«Кто будет работать с нашим клиентом здесь? Достаточно ли у нас персонала в нашей индустрии, как мы занимаемся его развитием? И здесь можно также учитывать международный опыт, привлекать студентов зарубежных, которые проходят обучение у нас в России. Приглашать молодежь из тех стран, откуда мы приглашаем туристов, работать в туристическом секторе у нас в стране», - сказал г-н Рубцов.

По его мнению, важно на федеральном уровне изучить успешные практики зарубежных стран по приему туристов.

«Арабские эмираты приняли за прошлый год 29 миллионов туристов и до сих пор занимаются продвижением своего бренда, субсидируя частный бизнес для приема туристов у себя. За каждого привезенного к себе туриста платят комиссию туроператорам. Этот опыт поддержки бизнеса можно было бы применить и в России. Необходимы различные программы субсидирования, поддержка организации информационных туров, когда зарубежные туроператоры приезжают в нашу страну, изучают нашу страну. Все это можно делать только совместными усилиями правительства и бизнеса», - подытожил Рубцов.

Ранее Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков сообщил на сессии ПМЭФ, что в 2024 году Россия рассчитывает принять 5 млн иностранных туристов, которые будут останавливаться в отелях, а к 2030 году их число, по плану правительства, должно достичь 16 млн. Для реализации этой задачи ведомство вместе с регионами начало продвижение российского турпродукта за рубежом.

Параллельно решается вопрос работы платежной «карты туриста».

/TOURBUS.RU

Фото: пресс-служба Fun&Sun