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10 июня
Владимир Рубцов: Для развития въездного туризма нужные интересные маршруты, работа с ценами и госсубсидии
Генеральный директор туроператора Fun&Sun выступил на туристической сессии ПМЭФ-2024
У России огромный потенциал развития въездного туризма, но для увеличения иностранного турпотока необходимо разрабатывать интересные межрегиональные маршруты, заниматься ценообразованием, привлекать квалифицированные кадры, субсидировать бизнес, считает генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов.
«Потенциал в плане развития въездного туризма у нашей страны просто огромный. Для примера, первая страна в мире по приему туристов, Франция, принимает 100 миллионов туристов в год. Турция приняла 57 миллионов за прошлый год, Австрия – 30 миллионов. Небольшая страна принимает такое большое количество туристов. Наша страна – самая большая в мире и потенциал очень большой», - сказал он на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной въездному туризму, - сообщает «Интерфакс».
По словам г-на Рубцова, приоритет в развитии въездного туризма – это, в первую очередь, разработка интересных, в том числе и межрегиональных, маршрутов по России. «Должны быть интересные программы на любого клиента.
Второй момент – ценообразование. К нам путешествовать, как уже было отмечено, достаточно дорого. Мы должны привлекать и средний сегмент, и эконом-сегмент. Поэтому очень важно работать с ценами.
Третий важный момент, который хотелось бы отметить здесь, - это, конечно, учитывать национальные особенности туристов, которых мы приглашаем к нам в гости», - добавил эксперт.
Он подчеркнул и важность кадрового вопроса для приема иностранных туристов.
По его мнению, важно на федеральном уровне изучить успешные практики зарубежных стран по приему туристов.
«Арабские эмираты приняли за прошлый год 29 миллионов туристов и до сих пор занимаются продвижением своего бренда, субсидируя частный бизнес для приема туристов у себя. За каждого привезенного к себе туриста платят комиссию туроператорам. Этот опыт поддержки бизнеса можно было бы применить и в России. Необходимы различные программы субсидирования, поддержка организации информационных туров, когда зарубежные туроператоры приезжают в нашу страну, изучают нашу страну. Все это можно делать только совместными усилиями правительства и бизнеса», - подытожил Рубцов.
Ранее Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков сообщил на сессии ПМЭФ, что в 2024 году Россия рассчитывает принять 5 млн иностранных туристов, которые будут останавливаться в отелях, а к 2030 году их число, по плану правительства, должно достичь 16 млн. Для реализации этой задачи ведомство вместе с регионами начало продвижение российского турпродукта за рубежом.
Параллельно решается вопрос работы платежной «карты туриста».
/TOURBUS.RU
Фото: пресс-служба Fun&Sun
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