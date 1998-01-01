СМИ: Больше всего от банкротства FTI Touristik пострадали туротрасли Турции, Греции и Кипра

Как сообщает сегодня RTN, недавнее банкротство немецкой компании FTI Touristik нанесло значительный удар по туристической отрасли Турции, которая считалась главным рынком для туроператора. Испытанием на устойчивость оно станет также для турбизнеса Греции и Кипра.

На эти три страны приходилось более половины всех объемов ушедшей компании.

В турецкой Анталье, по оценкам экспертов, в этом году через FTI было произведено 400 тыс. бронирований, однако оплата за большинство из них не поступала. По словам президента рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджепа Явуза, регион определенно ощутит на себе последствия этого банкротства, так как туроператор ежегодно привлекал в Турцию более 1 млн туристов из Европы.

«Сейчас в Анталье находятся 25 тыс. туристов, купивших туры через FTI», – сказал он.

Президент Ассоциации средиземноморских туристических отельеров и инвесторов (AKTOB) Турции Каан Кавалоглу сообщил, что уже начаты переговоры с рядом туроператоров, чтобы решить проблемы, связанные с банкротством компании.

«Ситуация не такая масштабная, как в случае с банкротством Thomas Cook, но основания для беспокойства есть. FTI задолжала турецким компаниям от 25 до 30 млн евро», – уточнил он.

В Грецию немецкий туроператор отправлял сотни тысяч немцев и туристов из других стран, в основном на Крит, Родос, Кос и Корфу. По оценкам экспертов, сейчас там отдыхает 7,5 тыс. клиентов компании, из них 4 тыс. – на Крите.

В последние месяцы группа оплатила большую часть путевок за прошлый сезон, а также внесла авансы за май. Тем не менее, FTI остается должна 300 греческим отелям около 1,8 млн евро за бронирования в 2023 году.

«В последние два месяца тем, кто работает с FTI, уже были видны признаки проблем и общего спада активности туроператора. Опасения вынудили многие греческие отели работать с другими компаниями, онлайн-платформами или начать прямые продажи, чтобы заполнить пробелы, которые будут оставлены FTI», – рассказал бывший президент Греческой федерации отельеров Григорис Тассиос.

Наиболее болезненными последствия банкротств немецкого туроператора могут оказаться для Кипра. По данным Кипрской гостиничной ассоциации (Pasyxe), FTI Touristik ежегодно привлекал на остров 30 тыс. туристов, размещая их в 160 отелях. Ожидалось, что в сезоне-2024 этот показатель будет превышен. Общая цифра может показаться небольшой, но она значительна для Кипра, который переживает ощутимый спад спроса из-за конфликта в Газе и экономического кризиса в Великобритании, ключевого для него рынка.

На Кипре FTI Touristik больше всего туристов отправляла в Пафос и Фамагусту, меньше – в Ларнаку и Лимассол.

При этом, по данным Pasyxe, у немецкого оператора есть долги за прошлый год, а также за туристов, которые отдыхали в апреле и мае этого года.

«Взыскание этих долгов будет трудным и долгим процессом», – полагает директор ассоциации Пампос Руссинидис.

Всего, как сообщают немецкие СМИ, туроператор отправил на отдых 65 тыс. туристов, у которых могут возникнуть конфликты с отельерами по поводу неоплаченных номеров или трудности с возвращением на родину.

В Турции уже были случаи, когда путешественников не выпускали из отелей, требуя у них оплаты за номера, которую не перевел туроператор.

/TOURBUS.RU