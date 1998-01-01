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Первый туристический форум БРИКС пройдет в Москве 20-21 июня

В форуме примут участие делегации девяти стран, включая Китай, Бразилию, ОАЭ и Индию

В Москве 20-21 июня пройдет первый туристический форум БРИКС, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, которую cегодня цитирует пресс-смужба Мостуризма.

"20-21 июня 2024 года Минэкономразвития России совместно с правительством Москвы проведет в Москве первый туристический форум БРИКС.

Его посетят делегации всех девяти стран - участниц объединения: России, Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии и Южно-Африканской Республики", - сказала г-жа Сергунина.

По ее словам, в настоящее время на путешественников из стран БРИКС приходится больше половины въездного турпотока в Москву из дальнего зарубежья.

"Проведение форума позволит закрепить за российской столицей статус одного из ведущих мировых туристических центров. Деловое событие объединит больше 300 представителей профильных ведомств, бизнес-сообщества, руководителей ассоциаций и экспертов индустрии", - отметила г-жа Сергунина.

Она уточнила, что в программе запланированы экспертные сессии с участием крупнейших игроков рынка и встреча министров туризма стран БРИКС.

«В этом году Россия — председатель уже в расширенном БРИКС. Традиционную встречу министров туризма стран проводим с акцентом на практический результат, — отметил иинистр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников. — Планируем утвердить план сотрудничества и регламент рабочей группы БРИКС по туризму — таким образом закрепим официальный статус туристического трека БРИКС.

Деловая программа форума позволит установить прочные связи между туристическим бизнесом стран БРИКС, подписать взаимовыгодные контракты, представить туристический потенциал каждой страны. Это поможет нашим странам развивать экономику предложения».

В первый день форума состоится закрытое заседание рабочей группы, переговоры и презентации продуктов туроператоров, сервисов для путешествий и других отраслевых проектов из разных государств.

Второй день участники форума посвятят открытым мероприятиям. В рамках пленарного заседания спикеры обсудят перспективы международного сотрудничества стран БРИКС в современных реалиях.

На сессии "Цифровизация индустрии отдыха и гостеприимства. Искусственный интеллект" эксперты обсудят вопросы развития онлайн-индустрии и влияния современных технологий на отрасль, говорится в сообщении Мостуризма. Москва представит на сессии сервис Russpass, на котором размещены турпредложения почти всех регионов России.

Как напомнили в Мостуризме, в августе прошлого года российская столица приняла первый Международный форум инноваций БРИКС. Его участниками стали свыше 5 тыс. человек.

С 28 ноября по 2 декабря 2023 года в российской столице прошло еще одно международное событие - форум модной индустрии BRICS+ Fashion Summit. Он привлек экспертов, дизайнеров, основателей брендов и производителей одежды более чем из 60 стран. Общее число гостей мероприятия и зрителей онлайн-трансляций достигло 3,5 миллиона человек.

/TOURBUS.RU