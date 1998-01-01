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В аэропорту Пхукета открыли зал для вылета организованных туристов

Теперь здесь регистрируются пассажиры чартерных рейсов Azur air, Red Wings и «Икар»

По информации АТОР, на первом этаже аэропорта Пхукета 5 июня открыли новый зал для вылета организованных туристов. В зале оборудованы 16 стоек регистрации с литерой J.

В помещении создана необходимая инфраструктура: есть стойки информации, табло с расписанием рейсов, tax free.

Известно, что обслуживать в новом зале будут именно организованных туристов (клиентов туроператоров) – пассажиров пяти авиакомпаний, в том числе AZUR air, Red Wings, «Икар». На этих чартерах в Таиланд этим летом летают туристы туроператоров Anex и «Интурист», Pegas Touristik, Fun&Sun, Coral Travel.

Как рассказали в компании AZUR air, «Регистрация пассажиров AZUR air при вылете из аэропорта Пхукета с 5 июня проходит на первом этаже международного терминала на стойках регистрации под литерой J. Стойки расположены в новом, более просторном зале, к которому можно пройти напрямую от места высадки из туристических автобусов».

В AZUR air позитивно оценили новинку, отметив, что ранее регистрация проходила в менее комфортном общем зале на третьем этаже. Теперь же пассажиры могут сдать багаж практически сразу после входа на территорию аэропорта и налегке проходить к зоне досмотра на третьем этаже терминала.

Регистрация пассажиров рейсов AZUR air на стойках под литерой J планируется как летом, так и в течение следующего зимнего сезона, сообщили в AZUR air.

Туроператоры, работающие на таиландском направлении, тоже дали положительные оценки нововведению, отметив удобство прохождения регистрации при росте пассажиропотока воздушной гавани Пхукета.

«Это очень удобный формат, который позволяет разводить пассажиропотоки. Аэропорт Пхукета довольно перегружен сейчас, и, скорее всего, в свете отмены виз для целого ряда стран, нагрузка возрастет еще сильнее. Ранее появлялась информация о планах по строительству нового терминала, но она не подтвердилась.

В целом у принимающей компании отзывы о новом зале очень положительные», – рассказали в Space Travel.

/TOURBUS.RU