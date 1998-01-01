Новости РСТ: «Введение системы «Электронная путевка» для туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма является нецелесообразным» РСТ просит освободить от ответственности за нарушения при работе с «Электронной путевкой» ряд туроператоров

Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился в Госдуму и Минэкономразвития с просьбой не распространять ответственность за нарушения при работе с Единой информационной системой «Электронная путевка» на компании, занятые в сфере внутреннего и въездного туризма. Она должна наступить для них с 1 сентября 2024 года. Соответствующие письма за подписью президента РСТ Ильи Уманского направлены председателю комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаеву и министру экономического развития Максиму Решетникову, - сообщает пресс-служба РСТ. РСТ отмечает, прежде всего, несоразмерность требований и мер контроля, возникающих при введении этой системы для туроператоров по внутреннему и въездному туризму, с рисками, которые могут возникнуть у потребителей, приобретающих туры. Электронная путевка изначально создавалась и функционирует как механизм контроля за соотношением объема продаж туров за рубеж и полноценным исполнением туроператорами в сфере выездного туризма обязанностей по уплате средств в фонд персональной ответственности. Исходя из многолетней практики, во внутреннем и въездном туризме риски неисполнения туроператором обязательств по договору о реализации турпродукта минимальны. Собственно, поэтому эти туроператоры освобождены от обязанности формирования фонда персональной ответственности и все имеют одинаковые финансовые гарантии на 500 тыс. рублей. РСТ также указывает на то, что, с учетом всех выдвигаемых требований, подключение таких участников рынка к системе оказывается исключительно затратным финансово и технологически. Только прохождение оценки соответствия требованиям о защите персональных данных при работе с электронной путевкой и оценка безопасности рабочих мест для одной компании, которая вносит данные не вручную, составит 150-200 тыс. рублей. Технологическое присоединение для внесения сведений в автоматическом режиме стоит уже не менее 1,5 млн рублей. Одновременно туроператор должен разработать 47 документов по порядку обработки персональных данных, довести их содержание до всех сотрудников, а также вести постоянный контроль их исполнения. При этом большинство компаний в сфере внутреннего туризма – малый бизнес, в них может быть занято всего 3-4 сотрудника. А неисполнение требований становится с 1 ноября 2024 года основанием для отключения от системы, то есть чревато фактическим запретом на туроператорскую деятельность, так как продажа турпродукта без внесения данных в «Электронную путевку» – основание для исключения из Единого федерального реестра туроператоров. Реализация этой меры, как полагают в отраслевом союзе, приведет к сокращению числа легальных туроператоров и росту серого рынка туруслуг. «При этом другие задачи, в частности, сбор статистики, учет перемещения граждан, оценка загрузки коллективных средств размещения и транспорта, система решить неспособна из-за незначительного объема пакетных туров, которые реализуются туроператорами в сфере внутреннего и въездного туризма. По экспертной оценке РСТ, доля турпродукта, в состав которого входит комплекс услуг по перевозке и размещению, составляет не более 5% от общего объема внутреннего туризма. Большинство туристов предпочитают самостоятельно организовывать свою поездку», – говорится в письме. В сфере въездного туризма ситуация с введением «Электронной путевки» более сложная. Дело в том, что отечественные компании выступают чаще всего в роли принимающих, и прямые договорные отношения у них возникают не с самими туристами, а с иностранными партнерами, которые самостоятельно формируют и реализуют турпродукт. Соответственно нашим туроператорам технологически невозможно обеспечить заполнение электронной путевки из-за отсутствия у принимающей компании большей части необходимых для этого данных и невозможности получения их от иностранных партнеров. «Введение системы «Электронная путевка» для туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма является нецелесообразным, дорогостоящим, технически затрудненным процессом, который не приведет к какому-либо качественному результату, однако окажет негативное влияние на развитие отрасли в долгосрочной перспективе. Просим рассмотреть вопрос не расширения ответственности за нарушения при работе с Единой информационной системой «Электронная путевка» на таких туроператоров», – говорится в письме РСТ. /TOURBUS.RU

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