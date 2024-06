Новости Россиян позвали на «Саудовские Мальдивы» Саудовская Аравия впервые представила российским туркомпаниям возможности пляжного отдыха в стране

В рамках мероприятия, приуроченного старту активного продвижения Саудовской Аравии как туристического направления на российском рынке, в отеле Four Seasons прошел воркшоп, организованного саудовским Управлением по туризму, на котором собрались представители принимающих компаний Королевства и российские туроператоры и турагентства. Саудовская Аравия проводит такую туристическую встречу впервые, поэтому возможность прямого общения оказалась ценной и востребованной. Напомним, что до октября 2019 года власти страны разрешали только деловые и транзитные поездки, а также впускали тех, кто ехал по специальной визе паломника в священные для мусульман города Мекка и Медина. И тот факт, что страна открылась и развивает курорты на берегу Красного моря открывает большие перспективы для турбизнеса. За 2023 год турпоток в Саудовскую Аравию вырос на 12%, - и это максимум среди стран G20. Саудовская Аравия недавно расширила визовый режим для туристов, желающих познакомиться с ее богатым культурным наследием и природными красотами. Теперь посетители могут подать заявку на получение электронной визы онлайн или получить визу по прибытии в страну. Представители турбизнеса Саудовской Аравии представили целую линейку программ для российских партеров. Королевство состоит из 13 провинций, и практически в каждой из них есть что-то интересное. В них есть все, чем богата страна: бескрайние пустыни, живописные горы, теплое море и древние города с доисламской и дохристианской историей. На сегодняшний момент наиболее развита туристическая инфраструктура городов Эр-Рияд и Джидда, расположенных на Красном море. Директор по маркетингу туроператора Qasswa Рияз Махмуд отмечает, что большой популярностью у туристов уже пользуется тур Explore the North с посещением живописных северных гор и исторических городов. А также программа Alula, знакомящая гостей со вторым священным городом мусульман Медина и оазисом Аль Ула. Как подчеркнул в беседе нашим порталом CEO принимающего туроператора Sea Coral Voyage Бандар Мулайх, его компания готова к работе с российским рынком: «В сегменте b2c мы предлагаем и пляжный отдых на курорте Red Sea, экотуризм, сафари, круизы по Красному морю, luxury-туры, - отметил Бандар Мулайх, - А в сегменте b2b организуем инсентив-программы, конференции, посещение крупных событий, выполняет корпоративное обслуживание». Управляющий директор компании Red Sea Global Лоредана Петтинати отметила, что Саудовская Аравия сумеет удовлетворить запросы самых взыскательных российских туристов. В управлении Red Sea Global находится 16 отелей-курортов на побережье и островах Красного моря на юге страны. Эти острова туристы называют Саудовскими Мальдивами. В числе представленных отельных брендов - St.Regis, Six Senses, Ritz Carlton. Например, расположенный на берегу Красного моря небольшой город Умлуж на северо-западе, часть проекта «Красное море», находится на пути к первоклассному курорту. Туристов здесь привлекают идеально чистая бирюзового цвета вода и пляжи с белоснежным песком. Тур операторы добавили, что столица страны и самый современный город королевства Эр-Рияд сохранила несколько королевских дворцов и форт Масмак, связанные с историей формирования современного государства. Недалеко от Эр-Рияда есть древние поселения, где можно ознакомиться с историей региона, увидеть быт саудовцев, живших в этих местах несколько сотен лет назад. И наконец, священный город для всех мусульман – Мекка. Здесь практически все достопримечательности и музеи связаны с историей ислама. Паломники часто посещают музей в Часовой башне и пещеру Хира, где пророк Мухаммед получил первые откровения Лучшим временем в Королевство для поездки специалисты называют период с середины октября до середины апреля. В это время средняя температура днем в большинстве районов держится у отметки +20…25 °C. Кстати, интересный факт: оказывается, в Саудовской Аравии иногда выпадает снег, чаще всего в регионе Табук. Случается такое не каждый год, в последний раз снегопад обрушился здесь в январе 2022 года. /TOURBUS.RU На фото: Саудовская Аравия,курорт Джидда, отель "Риц-Карлтон" 5*

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 По тексту:



Подписка