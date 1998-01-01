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10 июня
Россиян позвали на «Саудовские Мальдивы»
Саудовская Аравия впервые представила российским туркомпаниям возможности пляжного отдыха в стране
В рамках мероприятия, приуроченного старту активного продвижения Саудовской Аравии как туристического направления на российском рынке, в отеле Four Seasons прошел воркшоп, организованного саудовским Управлением по туризму, на котором собрались представители принимающих компаний Королевства и российские туроператоры и турагентства.
Саудовская Аравия проводит такую туристическую встречу впервые, поэтому возможность прямого общения оказалась ценной и востребованной.
Напомним, что до октября 2019 года власти страны разрешали только деловые и транзитные поездки, а также впускали тех, кто ехал по специальной визе паломника в священные для мусульман города Мекка и Медина. И тот факт, что страна открылась и развивает курорты на берегу Красного моря открывает большие перспективы для турбизнеса.
За 2023 год турпоток в Саудовскую Аравию вырос на 12%, - и это максимум среди стран G20. Саудовская Аравия недавно расширила визовый режим для туристов, желающих познакомиться с ее богатым культурным наследием и природными красотами.
Теперь посетители могут подать заявку на получение электронной визы онлайн или получить визу по прибытии в страну.
Представители турбизнеса Саудовской Аравии представили целую линейку программ для российских партеров. Королевство состоит из 13 провинций, и практически в каждой из них есть что-то интересное.
В них есть все, чем богата страна: бескрайние пустыни, живописные горы, теплое море и древние города с доисламской и дохристианской историей. На сегодняшний момент наиболее развита туристическая инфраструктура городов Эр-Рияд и Джидда, расположенных на Красном море.
Директор по маркетингу туроператора Qasswa Рияз Махмуд отмечает, что большой популярностью у туристов уже пользуется тур Explore the North с посещением живописных северных гор и исторических городов. А также программа Alula, знакомящая гостей со вторым священным городом мусульман Медина и оазисом Аль Ула.
Как подчеркнул в беседе нашим порталом CEO принимающего туроператора Sea Coral Voyage Бандар Мулайх, его компания готова к работе с российским рынком: «В сегменте b2c мы предлагаем и пляжный отдых на курорте Red Sea, экотуризм, сафари, круизы по Красному морю, luxury-туры, - отметил Бандар Мулайх, - А в сегменте b2b организуем инсентив-программы, конференции, посещение крупных событий, выполняет корпоративное обслуживание».
Управляющий директор компании Red Sea Global Лоредана Петтинати отметила, что Саудовская Аравия сумеет удовлетворить запросы самых взыскательных российских туристов. В управлении Red Sea Global находится 16 отелей-курортов на побережье и островах Красного моря на юге страны. Эти острова туристы называют Саудовскими Мальдивами.
В числе представленных отельных брендов - St.Regis, Six Senses, Ritz Carlton. Например, расположенный на берегу Красного моря небольшой город Умлуж на северо-западе, часть проекта «Красное море», находится на пути к первоклассному курорту. Туристов здесь привлекают идеально чистая бирюзового цвета вода и пляжи с белоснежным песком.
Тур операторы добавили, что столица страны и самый современный город королевства Эр-Рияд сохранила несколько королевских дворцов и форт Масмак, связанные с историей формирования современного государства.
Недалеко от Эр-Рияда есть древние поселения, где можно ознакомиться с историей региона, увидеть быт саудовцев, живших в этих местах несколько сотен лет назад.
И наконец, священный город для всех мусульман – Мекка. Здесь практически все достопримечательности и музеи связаны с историей ислама. Паломники часто посещают музей в Часовой башне и пещеру Хира, где пророк Мухаммед получил первые откровения
Лучшим временем в Королевство для поездки специалисты называют период с середины октября до середины апреля. В это время средняя температура днем в большинстве районов держится у отметки +20…25 °C.
Кстати, интересный факт: оказывается, в Саудовской Аравии иногда выпадает снег, чаще всего в регионе Табук. Случается такое не каждый год, в последний раз снегопад обрушился здесь в январе 2022 года.
/TOURBUS.RU
На фото: Саудовская Аравия,курорт Джидда, отель "Риц-Карлтон" 5*
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