Москва представила свой туристический потенциал на крупнейших выставках Ближнего Востока

Как рассказали нам в пресс-службе Мостуризма, в мае московская делегация приняла участие в двух международных выставках, посвященных индустрии туризма: Arabian Travel Market (Дубай, ОАЭ) и Riyadh Travel Fair (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

Столичные туркомпании также посетили Джидду (Саудовская Аравия) в рамках бизнес-миссии. Участники совокупно провели более двух тысяч деловых встреч и лучше узнали предпочтения иностранной аудитории.

На полях выставки ATM было проведено более 20 рабочих встреч с зарубежными туроператорами, государственными ассоциациями и ведомствами, с авиакомпаниями. Представители туриндустрии ОАЭ отметили, что спрос на поездки в Москву стремительно растет. Помимо индивидуальных и групповых туров, зарубежные туроператоры проявляют особое внимание к образовательному, медицинскому и оздоровительному туризму, а также к групповым турам для женщин.

Кроме того, повышенный интерес наблюдается к концепции межрегиональных маршрутов «Москва +» по направлениям, которые связывают столицу и Санкт-Петербург, Казань, Сочи или Мурманск.

На выставке Riyadh Travel Fair было представлено пять столичных компаний. Всего прошло 17 встреч, в том числе с Министерством по туризму и Ассоциацией туроператоров Египта, а также с представителями туристической отрасли Эр-Рияда.

В рамках бизнес-миссии в Королевстве Саудовская Аравия (город Джидда) прошло более двух тысяч B2B-переговоров, а участие приняло более 110 компаний с обеих сторон. Зарубежные партнеры отметили тренд на путешествия в Москву.

Для ближневосточного туристического рынка российская столица выступает культурно-историческим, развлекательным и гастрономическим центром, где идеальный вариант отдыха могут найти любые категории туристов.

Ранее, в начале года были организованы бизнес-миссии в Кувейте и ОАЭ, объединившие более 20 московских и свыше 190 заграничных туркомпаний.

/TOURBUS.RU