Тунис введет новый туристический сбор для организованных туристов

Организованные туристы в Тунисе с 1 ноября начнут оплачивать туристический сбор в размере 1-3,5 евро в сутки в зависимости от категории объекта размещения, сообщают сегодня портал TTG Media и «Интерфакс».

«Цель этого налога — потребовать от иностранных посетителей покрывать свою долю потребления или использования субсидируемых продуктов и услуг в Тунисе», - цитирует издание Национальный туристический офис Туниса.

Как отмечает портал, взимать налог будут с организованных туристов с 12 лет. В двухзвездочной гостинице сбор составит 1,18 евро на человека в сутки, в трехзвездочной – 2,36 евро, в отелях 4-5* - 3,54 евро.

Туристический налог взимается в первые десять дней проживания. Вырученные средства будут направлены на покрытие расходов на продукты и услуги в туриндустрии.

С 1 января 2024 года туристический налог в Тунисе взимается с самостоятельных туристов.

Как мы сообщали вчера со ссылкой на РСТ, в этом сезоне спрос на поездки в Тунис среди российских туристов заметно упал, и это связано, в первую очередь, с нестабильным прямым авиасообщением между странами.

«К сожалению, в этом году налицо заметный спад, Тунис бронируют на 70% меньше по сравнению с прошлогодними показателями», – подтвердил тенденцию коммерческий директор компании «Интурист» Филипп Обручев-Миронов.

Он добавил, что запросов на направление традиционно много, однако все упирается в неясность с прямыми рейсами Nouvelair Tunisie из Москвы в Монастир.

Они должны были быть запущены еще в начале апреля, но старт программы несколько раз переносился. В 2023 году рейсы в Монастир выполнялись, но тоже часто переносились.

«С одной стороны, у людей нет уверенности, что прямой рейс состоится, поэтому многие ждут первого полета. А туристы, потенциально готовые лететь даже стыковочными рейсами, к примеру через Алжир, Египет, Турцию, ОАЭ, также пребывают в нерешительности: прямая перевозка куда выгоднее, чем с пересадкой.

При этом тунисские отели ждать граждан нашей страны не готовы, им приходится отдавать наиболее популярные варианты размещения, законтрактованные под квоты для российского рынка, коллегам из Западной Европы и туристам из стран Передней Азии», – подчеркнул г-н Обручев-Миронов.

До пандемии Тунис был одним из самых популярных направлений летнего отдыха россиян. В 2019 году, когда в страну летали чартерные рейсы, в Тунисе отдохнуло более 550 тыс. российских туристов, а общее число иностранных путешественников в стране приблизилось к 10 млн.

В 2023 году, по данным Погранслужбы ФСБ, турпоток составил 16 тыс. человек, что в 2,6 раза больше, чем годом ранее.

/TOURBUS.RU