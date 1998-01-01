Совет при президенте РФ по кодификации не поддержал законопроект о невозвратных тарифах в отелях

Руководитель ЮА «Персона Грата» Георгий Мохов рассказал, что необходимо сделать для введения в стране невозвратных гостиничных тарифов

Совет при президенте РФ по кодификации не поддержал разработанную Минэкономразвития поправку в Гражданский кодекс о невозвратных тарифах в отелях, сообщила газета «Ведомости».

Вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов считает, что для введения тарифов можно внести соответствующие изменения в «Правила предоставления гостиничных услуг» и в закон «Об основах туристской деятельности в РФ», - сообщает сегодня РСТ.

Как напомнили в РСТ, законопроект был разработан Минэкономразвития и представлен для обсуждения в апреле нынешнего года.

Он предполагает внесение поправки в часть 2 ст. 782 ГК РФ (односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг), которая дополняется положением «если иное не установлено законом», что, по мнению Минэкономразвития, позволит внести в «Правила предоставления гостиничных услуг» положения, допускающие применение невозвратных тарифов в отелях.

Эксперты РСТ не раз выступали в поддержку законопроекта. Глава комитета РСТ по гостиничной деятельности Виктория Шамликашвили считает, что легализация невозвратных тарифов необходима, так как по факту они уже существуют.

А то, что они никак не закреплены законодательно, дает простор фантазии как отельеров, так и потребителей, приводя к искажениям сути таких тарифов.

Однако в Совете по кодификации при президенте РФ сочли, что предложенные Минэкономразвития поправки переносят предпринимательские риски исполнителя на заказчика.

Кроме того, как следует из заключения Совета, сейчас взимание платы за фактический простой номера ограничено стоимостью первых суток проживания, а значит иное регулирование, при котором плата рассчитывается не в зависимости от расходов исполнителя, в действительности уже допускается на уровне подзаконного акта. Поэтому внесение изменений в ст. 782 ГК РФ не требуется.

Как напомнил Георгий Мохов, возможность введения невозвратных тарифов в гостиницах обсуждается довольно давно. Сначала это предлагал Ростуризм, в частности, в новом отраслевом законе, который разрабатывался в 2021 году.

После упразднения Ростуризма инициатива была поддержана Минэкономразвития, и в начале 2024 года понятие невозвратного тарифа было внесено в «дорожную карту» по трансформации делового климата в российском туризме до 2025 года.

«Процесс затянулся не случайно. Проблема в том, что введение невозвратных тарифов затрагивает не только закон «Об основах туристской деятельности», но также общие законы – «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс.

И с точки зрения юридических механизмов сделать это непросто, так как это уже не только сфера туризма», – пояснил он.

«С другой стороны, де факто невозвратный тариф действительно существует, он применяется и в отелях, и у агрегаторов, но не закреплен законодательно. И, возможно, если законопроект буксует на уровне экспертизы, имеет смысл пойти по другому пути, не затрагивая такие основополагающие нормы, как Гражданский кодекс. Например, внести изменения в «Правила предоставления гостиничных услуг».

Уже сейчас есть норма, которая позволяет взимать в случае отказа от брони стоимость первых суток. Можно этот срок увеличить, например, рассчитывать в пропорции к периоду проживания. Или детализировать условия бронирования размещения в отеле. То есть внести изменение в «Правила предоставления гостиничных услуг» и, соответственно, в отраслевой закон», – добавил г-н Мохов.

Невозвратный тариф предполагает, что турист не сможет без штрафа отказаться от забронированного номера в отеле.

В РСТ считают, что введение таких тарифов позволит потребителям сэкономить 20-30% при покупке размещения в гостиницах.

/TOURBUS.RU