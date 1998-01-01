Дмитрий Вахруков: «В этом году мы примем 5 млн иностранных туристов, в 2030 - 16 млн»

Основные рынка, откуда Россия будет принимать туристов в ближайшие годы - страны Персидского залива, Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии, где уже началось активное продвижение российского турпродукта, сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков, выступая сегодня на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной въездному туризму.

«Ключевые рынки въездного туризма трансформировались за последние годы не по нашей вине. Сегодня это страны Персидского залива, Китай, Индия. Начинаем плотнее работать со странами Юго-Восточной Азии. С этого года мы запустили программу продвижения туристического продукта на зарубежных рынках.

Объединили мероприятия, ресурсы регионов России, привлекли крупных спонсоров, экспертизу, организовываем программы обучения, интегрировали в программу продвижения новые регионы, кто ранее не работал с зарубежной аудиторией.

Это очень важно, потому что раньше у нас было 2−3 точки притяжения: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Дальний Восток. Теперь география сильно расширилась. Наш бренд Discover Russia представлен на ключевых международных выставках», - цитирует замминистра «Интерфакс».

По словам г-на Вахрукова, число иностранных туристов, которые посетили Россию в прошлом году, выросло на 20% и составило 4 млн человек.

«И это только те, кто не просто пересек границу, но и живет в наших гостиницах. Но наша цель к 2030 году увеличить этот показатель в 4 раза, до 16 миллионов человек.

За счет реализуемых мер поддержки планируем уже в этом году преодолеть планку в 5 миллионов въездных туристов, которые будут жить в наших гостиницах», - добавил Вахруков.

“Мы подходим к сезону или, точнее, уже вошли в сезон с работающим, зарекомендовавшим себя механизмом электронной визы, механизмом безвизовых обменов групповых с Китаем, Ираном. Всего по этим двум механизмам, по безвизу, по групповым визам к нам въехало 400 тысяч иностранцев за 10 месяцев работы этих механизмов», - продолжил эесперт.

По словам замминистра, до конца года ведомство планирует подписать аналогичные соглашение еще с рядом стран:

«В третьем-четвертом квартале этого года у нас стоит задача подписать такое безвизовое групповое соглашение с Индией и достаточно далеко уже мы продвинулись, по нашим оценкам по крайней мере, по отмене виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Малайзией, Мьянмой.

Ряд соглашений подпишем до конца этого года. Например, с Мьянмой планируем в сентябре на Восточном экономическом форуме. Это актуально, потому что мы в мае смогли запустить первые организованные туры из России в Мьянму и в обратном направлении».

Россия запустила платежную карту для иностранных туристов, система работает с отдельными государствами, с другими внедрение механизма находится на финальной стадии, сообщил также Дмитрий Вахруков.

«Со своей стороны по работе платежной системы мы сделали все, что необходимо. Система работоспособна, верифицирована, проверена, с рядом стран мы уже определили финансовых партнеров и этот сервис доступен. Не буду называть конкретные страны по понятным причинам и конкретных партнеров, тем не менее мы ведем такие очень активные переговоры и с ключевыми игроками для того, чтобы механизм заработал по нашей схеме. А по многим странам такие шаги уже сделаны», - сказал он.

Как отметил г-н Вахруков, заминка с рядом стран происходит из-за того, что пока нет финансового партнера в стране, откуда прибыл иностранный турист. Поэтому путешественника с «картой туриста» нельзя идентифицировать с открытым в России счетом.

По словам г-на Вахрукова, в «карте туриста» заинтересована не только принимающая сторона, но и сами иностранные путешественники, которые хотят тратить в России больше, чем разрешенные для перевозки через границу $10 тыс..

/TOURBUS.RU

Фото: Туризм.рф

