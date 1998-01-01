Новости Саудовская Аравия обещает стать «ведущим направлением для российских туристов» Еще недавно закрытая для путешественников страна представила в Москве свои уникальные туристические возможности

Вчера в столичном отеле Four Seasons состоялось мероприятие, приуроченное старту активного продвижения Саудовской Аравии как туристического направления на российском рынке. По этому случаю Москву посетила делегация во главе с первыми лицами Управления по туризму Королевства. В рамках встречи для представителей профильных СМИ прошел круглый стол с президентом Управления по туризму Саудовской Аравии, отвечающего за американский и европейский рынки - Хазимом Альхазми. Он сразу отметил, что российский рынок сейчас очень важен для Королевства, а туристическая индустрия за последние годы стала одной из приоритетных. И если до 2019 года Саудовская Аравия вообще не выдавала туристических виз, то в 2021 году страну посетило 10 млн. туристов из разных стран мира. В 2022 –м их количество возросло до 16.5 млн., а в 2023 достигло 27.4 млн. человек. При этом, в 2023 году российские туристы совершили в Королевство 106 тыс. поездок — это вдвое больше, чем в 2022-м. С января по апрель этого года страну посетило 57 тысяч россиян. «Уверен, что в самые ближайшие годы наше направление станет самым популярным у российских путешественников, - отметил г-н Хазим Альхазми. - Наряду с расширением визовой программы для туристов Саудовская Аравия вкладывает значительные средства в обновление инфраструктуры, ремонт и расширение аэропортов, а также поддержку исторических и природных достопримечательностей. В 2016 году наследный принц Мухаммед ибн Салман представил план реформирования всех сфер жизни Саудовской Аравии — проект «Видение 2030». Его главной задачей была диверсификация экономики и уменьшение ее зависимости от экспорта нефти, в частности за счет развития туризма. И вот уже в течение 4 лет мы активно развиваем данную программу. Впереди еще 6 лет – и за это время, до 2030 года мы должны стать одним из главных мировых туристических направлений». Г-н Хазим Альхазми рассказал, что Саудовская Аравия имеет много возможностей для развития туризма. Это и богатое культурное наследие, множество фестивалей и мероприятий, а также удачное географическое положение в самом центре мира, куда практически из любой точки Европы можно добраться за 6 часов полета. По его словам, "Наша страна имеет свои «спрятанные сокровища», которыми мы хотим поделиться с миром. У нас протяженная береговая линия Красного моря, разнообразие природных зон от пустыни до горных снежных вершин и, главное, - серьезные амбиции. В планах Королевства к 2030 году принимать по 150 млн. отдыхающих. Для этого в развитие индустрии вложат $800 млрд. Из них 10% — частные инвестиции. В течение ближайших лет в стране будут открываться люксовые отели, формироваться инфраструктура, разрабатываться новые полётные программы, в том числе – прямые рейсы между нашими странами. Саудовская Аравия планирует активно продвигать свои возможности в России и запустить обширную рекламную кампанию для туроператоров и туристов». /TOURBUS.RU

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